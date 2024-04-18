'Терен' рассказал, как Кухар и Стоянов хитростью пытались затянуть его на российский 'Щелкунчик' под флагом Украины

Воин ВСУ, ветеран российско-украинской войны и писатель Александр "Терен" Будько пристыдил украинских артистов балета и супругов Екатерину Кухар и Александра Стоянова. Танцоры, по словам военного, пытались затащить его на российский "Щелкунчик", прикрываясь флагом Украины.

"Терену" раскрекламировали выступление как проукраинское шоу, но он вовремя заметил в программе "русский балет". В интервью на YouTube-канале "Розмова" писатель обратился непосредственно к супругам словами: "Как я рад, что с вами не работаю".

Ситуация, описанная Александром "Тереном", вызвала резонанс в СМИ около трех месяцев назад. Александр Стоянов, бывший премьер Национальной оперы, с компанией коллег ездили с балетом "Лебединое озеро" на музыку россиянина Петра Чайковского. Интересно, что тогда мужа осуждала Екатерина Кухар.

"Саша Стоянов и Катя Кухар приглашали меня быть частью одного из номеров. Мы долго согласовывали, они мне все хорошо разрекламировали. И в конце концов мой друг Алексей скидывает мне их программу на тур. У них там украинский флаг, все хорошо, и потом "Щелкунчик" , еще что-то там – короче стандартный русский балет. Я говорю: "Вы не говорили, что будете это танцевать", – рассказал герой.

Он возмутился, что пока другим украинским артистам на национальном уровне запрещают танцевать российский балет, Стоянов и Кухар зарабатывают на этом немалые деньги за границей.

"Защищаясь украинским флагом – вот мы типа поддерживаем Украину – еще хотели затянуть ветерана, чтобы никто не докопался", – высказался Александр "Терен".

Ранее OBOZ.UA писал, что Стоянов прокомментировал скандал с "Лебединым озером". Он пожаловался на ссору с Екатериной Кухар из-за разных взглядов на балет.

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