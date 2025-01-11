'Терен' публично отреагировал на позицию своей девушки Инны относительно русского языка: в скандал вмешалась дочь Ирины Фарион

Ветеран российско-украинской войны Александр "Терен" Будько публично прокомментировал позицию своей избранницы Инны Белень, которая смогла завоевать его сердце на романтическом реалити-шоу "Холостяк", относительно языкового вопроса. Во время недавнего интервью Славе Демину волонтер отметила, что не понимает людей, которые сильно давят на русскоязычных граждан нашей страны. По ее словам, многие из них всю свою жизнь провели в окружении, где преобладал язык страны-агрессора, а для того чтобы полностью перейти на соловьиный, нужно немало времени.

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Однако такая точная зрения девушки кардинально не совпадает с мнением общественного деятеля, который недавно в соцсетях отметил: "Время мягкой украинизации прошло давно". На своей странице в Instagram "Терен" признался, что был действительно поражен позицией своей любимой.

"Я знал об этом интервью. Но для меня было открытием позиция моей девушки в этом моменте. Мне было больно узнать об этом сейчас. Мы уже все обсудили между собой, но я должен был отреагировать и здесь для своего читателя", – написал ветеран.

Отдельно Александр Будько эмоционально обратился и к ведущему Славе Демину, который во время интервью с Белень отметил: многие люди стали осознавать, что в Украине идет война только после начала полномасштабного вторжения, а не в 2014 году. Такое высказывание сильно возмутило общественного деятеля.

"Слава, тогда это не воспринималось как война? Для кого? Для тебя? Кто еще не знает, что война длится уже 11-й год?! Кто до сих пор не уважает погибших на войне с 2014?! За что они отдавали свои жизни? Чтобы сейчас говорили, что это не считалось войной?", – отметил защитник.

"Терен" признался, что в своей жизни не раз сталкивался с людьми, для которых язык имел не такое сильное значение, как для него. По словам общественного деятеля, в определенный период он даже имел отношения с русскоязычной девушкой, однако из-за разных взглядов они довольно часто ссорились. Он объяснил: "Она не понимала, почему я реагирую так остро на русские песни или почему меня раздражают ее слова вроде "по-русски удобнее". А я не мог объяснить это без гнева. Я чувствовал, что наш язык – это то, что меня держит. Это часть моей жизни, моей борьбы. И если даже дома приходится это отстаивать, то где я могу быть собой?"

Вмешалась в скандал и дочь украинского языковеда Ирины Фарион – София Семчишин. Женщина написала личное сообщение Александру Будько, где поблагодарила его за защиту нашей Родины и несгибаемую позицию относительно важности украинского языка.

Более того, на своей странице в Instagram она обнародовала отдельный пост, посвященный ветерану войны: "Александр Терен: сильный, смелый, настоящий воин. Командир взвода батальона "Карпатская Сечь". Герой Украины. Защищает украинский язык в Украине. Воин, переживший ад войны. А среди вас до сих пор есть люди, которые говорят: "Какая разница". Вы не заслуживаете таких героев, которые жертвуют своей жизнью ради родной земли. Должны запомнить: за язык убивают!".

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