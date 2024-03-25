Теперь как настоящий 'Терминатор'. Арнольду Шварценеггеру установили кардиостимулятор после трех операций на открытом сердце

Всемирно известный американский культурист, актер и политический деятель Арнольд Шварценеггер сообщил, что в прошлый понедельник ему установили кардиостимулятор после трех операций на открытом сердце. Как отметил 76-летний кинематографист, теперь он стал еще более похож на своего культового персонажа Терминатора, ведь у него появилась "машинная часть".

Как известно, экс-губернатор штата Калифорния впервые перенес операцию на открытом сердце по замене легочного клапана в 1997 году. Аналогичные вмешательства он вынужден был повторить в 2018 году, а в 2020-м актер перенес похожую операцию по замене аортального клапана. Теперь же ему установили кардиостимулятор, передает Daily Mail.

"В прошлый понедельник мне сделали операцию, чтобы стать чуть больше машиной: мне поставили кардиостимулятор. Должен вам сказать, что то, что я говорю вам это, идет вразрез с моим воспитанием в Австрии, где никто никогда не говорил о медицинских проблемах. Все, что касалось здравоохранения, держали при себе, но я получил так много сообщений и писем от людей, которые родились с двустворчатым аортальным клапаном, как и я. Они говорили мне, что рассказ о моих операциях по замене клапана придал им смелость и надежды справиться с их проблемами", – поделился Шварценеггер.

"Терминатор", с рождения имеющий порок сердца, сразу поспешил успокоить поклонников, заверив, что чувствует себя очень хорошо. В минувший понедельник кинозвезде установили стимулятор, а уже в пятницу он посетил крупное экологическое мероприятие в компании своей подруги и коллеги по фитнесу Джейн Фонды.

Однако кое-чем Шварценеггер все же расстроен – ему придется сделать паузу в своих тренировках, которые он не прекращает, несмотря на солидный возраст.

Также актер поделился относительно установления стимулятора: "Врачи посоветовали мне, что пора пройти через это, потому что некоторые рубцовые ткани после предварительной операции сделали мое сердцебиение нерегулярным. Так было в течение нескольких лет, поэтому я поддерживал связь со своей медицинской командой и посещал врачей, по меньшей мере, раз в год, чтобы пройти полное обследование и узнать, как работает мое сердце".

После очередной операции в 2020 году Шварценеггер признавался, что готовится к установке кардиостимулятора. Врачи тогда ему говорили, что следует "постоянно держать руку на пульсе" и следить за своим состоянием.

Как объяснял сам актер, когда аортальный клапан не работает должным образом, "он может препятствовать кровотоку и заставлять сердце работать интенсивнее, чтобы отправить кровь в остальное тело".

"Такова жизнь с генетическим пороком сердца. Но вы не услышите, чтобы я жаловался", – мужественно комментировал "Терминатор".

Как писал OBOZ.UA, Арнольд Шварценеггер осудил полномасштабное вторжение РФ в Украину еще в марте 2022 года. А не так давно он снова вспомнил о нашей стране, сделав репост публикации украинца.

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