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Теперь как настоящий "Терминатор". Арнольду Шварценеггеру установили кардиостимулятор после трех операций на открытом сердце

Анна Кравчук
Люди
2 минуты
1,8 т.
Теперь как настоящий 'Терминатор'. Арнольду Шварценеггеру установили кардиостимулятор после трех операций на открытом сердце

Всемирно известный американский культурист, актер и политический деятель Арнольд Шварценеггер сообщил, что в прошлый понедельник ему установили кардиостимулятор после трех операций на открытом сердце. Как отметил 76-летний кинематографист, теперь он стал еще более похож на своего культового персонажа Терминатора, ведь у него появилась "машинная часть".

Как известно, экс-губернатор штата Калифорния впервые перенес операцию на открытом сердце по замене легочного клапана в 1997 году. Аналогичные вмешательства он вынужден был повторить в 2018 году, а в 2020-м актер перенес похожую операцию по замене аортального клапана. Теперь же ему установили кардиостимулятор, передает Daily Mail.

"В прошлый понедельник мне сделали операцию, чтобы стать чуть больше машиной: мне поставили кардиостимулятор. Должен вам сказать, что то, что я говорю вам это, идет вразрез с моим воспитанием в Австрии, где никто никогда не говорил о медицинских проблемах. Все, что касалось здравоохранения, держали при себе, но я получил так много сообщений и писем от людей, которые родились с двустворчатым аортальным клапаном, как и я. Они говорили мне, что рассказ о моих операциях по замене клапана придал им смелость и надежды справиться с их проблемами", – поделился Шварценеггер.

Теперь как настоящий "Терминатор". Арнольду Шварценеггеру установили кардиостимулятор после трех операций на открытом сердце

"Терминатор", с рождения имеющий порок сердца, сразу поспешил успокоить поклонников, заверив, что чувствует себя очень хорошо. В минувший понедельник кинозвезде установили стимулятор, а уже в пятницу он посетил крупное экологическое мероприятие в компании своей подруги и коллеги по фитнесу Джейн Фонды.

Однако кое-чем Шварценеггер все же расстроен – ему придется сделать паузу в своих тренировках, которые он не прекращает, несмотря на солидный возраст.

Также актер поделился относительно установления стимулятора: "Врачи посоветовали мне, что пора пройти через это, потому что некоторые рубцовые ткани после предварительной операции сделали мое сердцебиение нерегулярным. Так было в течение нескольких лет, поэтому я поддерживал связь со своей медицинской командой и посещал врачей, по меньшей мере, раз в год, чтобы пройти полное обследование и узнать, как работает мое сердце".

После очередной операции в 2020 году Шварценеггер признавался, что готовится к установке кардиостимулятора. Врачи тогда ему говорили, что следует "постоянно держать руку на пульсе" и следить за своим состоянием.

Теперь как настоящий "Терминатор". Арнольду Шварценеггеру установили кардиостимулятор после трех операций на открытом сердце

Как объяснял сам актер, когда аортальный клапан не работает должным образом, "он может препятствовать кровотоку и заставлять сердце работать интенсивнее, чтобы отправить кровь в остальное тело".

"Такова жизнь с генетическим пороком сердца. Но вы не услышите, чтобы я жаловался", – мужественно комментировал "Терминатор".

Как писал OBOZ.UA, Арнольд Шварценеггер осудил полномасштабное вторжение РФ в Украину еще в марте 2022 года. А не так давно он снова вспомнил о нашей стране, сделав репост публикации украинца.

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