'Температура 40,1': маленькая дочь и жена Романа Сасанчина серьезно заболели в Польше

Жена 22-летнего певца, победителя 10-го сезона проекта "Голос країни" Романа Сасанчина – Иванна – в слезах рассказала о серьезных проблемах со здоровьем, которые возникли у нее и дочери Элизы в Польше. Как отметила блоггер, из-за гнойной ангины у девочки в течение нескольких дней держится высокая температура, а никакие медикаменты не помогают улучшить самочувствие.

Видео дня

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram. Молодая мама отметила, что из-за заболевания, вероятно, у нее увеличились лимфатические узлы, поэтому она даже не может нормально повернуть шею.

"Меня скосило 100 из 100. Я так плохо в жизни себя не чувствовала. Даже не знаю, попаду ли к врачу, потому что после праздников таких как я очень много", – отметила блогер.

Кроме того, по словам Иванны Сасанчиной, сильные проблемы со здоровьем возникли и у ее маленькой дочери. В течение трех дней Элиза принимала сильные антибиотики, однако у нее оставалась температура 40,1. Для того, чтобы вылечить наследницу блогеру пришлось везти ее в другой город.

"Ей сменила антибиотик, а вердикт – вся семья имеет гнойную ангину. Кстати, врач была из Украины и осмотрела нас с ног до головы", – поделилась молодая мама.

Напомним, что Иван Сасанчина решила выехать из Украины в Польшу на зимний период. По словам блогера, Элиза очень плохо воспринимает взрывы и воздушные тревоги, которые негативно отражаются на ее психологическом состоянии. К тому же из-за отключения света увеличивался риск развития заболеваний, ведь в их доме становилось достаточно холодно.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что 26-летняя супруга Романа Сасанчина устроилась работать на завод в Польше и нарвалась на хейт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!