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Тело одного из известнейших британских ведущих нашли на острове в Греции: кто такой Майкл Мосли. Фото

Инна Василюк
Люди
3 минуты
1,8 т.
Тело одного из известнейших британских ведущих нашли на острове в Греции: кто такой Майкл Мосли. Фото

Доктор Майкл Мосли, британский журналист, автор колонки Daily Mail и ведущий BBC, найден мертвым на греческом острове после пятидневных поисков. Ему было 67 лет.

О причинах смерти одного из известнейших ведущих британского телевидения и радио пока не сообщают. Скорее всего, это был несчастный случай, пишет Daily Mail, поскольку на теле Майкла Мосли не найдено "очевидных повреждений".

Тело одного из известнейших британских ведущих нашли на острове в Греции: кто такой Майкл Мосли. Фото

Известно, что доктор Майкл Мосли отдыхал с друзьями на греческом острове Сими. Он был на пляже Агиос Николаос, а потом сам пошел на прогулку в центр острова. Записи камер видеонаблюдения показали, что для путешествия он выбрал опасную дорогу, которой крайне редко пользовались туристы. Мосли проходил мимо опасного склона, затем поднимался на коварную гору, а затем споткнулся и исчез из виду камер.

Тело одного из известнейших британских ведущих нашли на острове в Греции: кто такой Майкл Мосли. Фото

После пятидневных поисков греческая полиция подтвердила, что тело, найденное в 260 футах (около 80 метров) от курорта, у пляжа Agia Marina, принадлежит журналисту Майклу Мосли.

Тело одного из известнейших британских ведущих нашли на острове в Греции: кто такой Майкл Мосли. Фото

По сообщению синоптиков, в эти дни на греческом острове Сими температура колебалась от 35 до 40 градусов Цельсия. Прогулка при такой жаре могла вызвать солнечный удар, сопровождающийся головокружением.

Тело одного из известнейших британских ведущих нашли на острове в Греции: кто такой Майкл Мосли. Фото

Жена доктора Мосли Клэр Бейли, у которой четверо детей с телеврачом, сказала BBC, что не может оправиться от мысли о потере "замечательного, забавного, доброго и гениального мужа".

"У нас была невероятно счастливая совместная жизнь. Мы очень любили друг друга и были так счастливы вместе. Я невероятно горжусь нашими детьми, их стойкостью и поддержкой в последние дни", – сказала доктор Бейли, которая прожила в браке с ведущим почти 40 лет.

Тело одного из известнейших британских ведущих нашли на острове в Греции: кто такой Майкл Мосли. Фото

Директор отдела контента ВВС Шарлотта Мур тоже поделилась своими воспоминаниями о Мосли. "Он был блестящим научным вещателем и разработчиком программ, способным сделать самые сложные темы простыми, но у него также было страстное желание привлечь и развлечь аудиторию, вдохновляя нас всех жить здоровой и полноценной жизнью", – добавила Мур.

Напомним, что Майкл Мосли был известен своим оригинальным и приятным стилем во введении шоу, посвященных диете, физическим упражнениям и медицине. Он появлялся в различных программах BBC, в том числе "Доверься мне, я врач", "Медицинские индивидуалисты", "Кровь и кишки: история хирургии" и "Ешь, живи дольше".

Простые и доступные советы по здоровью в его серии BBC Radio 4 Just One Thing привлекли 25 миллионов слушателей по всему миру.

Тело одного из известнейших британских ведущих нашли на острове в Греции: кто такой Майкл Мосли. Фото

Мосли был также известным автором книг о диетах, пропагандировавших голодание и снижение калорий. Его книга 2013 года "Быстрая диета", которую он написал вместе с журналисткой Мими Спенсер, пользовалась большой популярностью среди читателей. Бестселлером стал и его последний труд "Просто одна вещь".

Сериал Майкла Мосли "Изменяем ли мы планету Земля", отмечен премией EMMY.

Мосли часто доводил свое тело до удивительных усилий, чтобы увидеть последствия своих диет. К примеру, для съемки документального фильма BBC Infested! "Жизнь с паразитами" он жил с ленточными червями в кишках в течение шести недель. Также ведущий-экспериментатор вводил змеиный яд в собственную кровь, чтобы увидеть, какое влияние она оказывает на организм человека.

Тело одного из известнейших британских ведущих нашли на острове в Греции: кто такой Майкл Мосли. Фото

The Telegraph описал его как "получеловека, подопытного кролика, который добровольно испытывает радикальные идеи во имя улучшения общественного понимания тела и разума". А также назвал его "национальным достоянием Британии в области медицинской науки".

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