Тело одного из известнейших британских ведущих нашли на острове в Греции: кто такой Майкл Мосли. Фото

Доктор Майкл Мосли, британский журналист, автор колонки Daily Mail и ведущий BBC, найден мертвым на греческом острове после пятидневных поисков. Ему было 67 лет.

О причинах смерти одного из известнейших ведущих британского телевидения и радио пока не сообщают. Скорее всего, это был несчастный случай, пишет Daily Mail, поскольку на теле Майкла Мосли не найдено "очевидных повреждений".

Известно, что доктор Майкл Мосли отдыхал с друзьями на греческом острове Сими. Он был на пляже Агиос Николаос, а потом сам пошел на прогулку в центр острова. Записи камер видеонаблюдения показали, что для путешествия он выбрал опасную дорогу, которой крайне редко пользовались туристы. Мосли проходил мимо опасного склона, затем поднимался на коварную гору, а затем споткнулся и исчез из виду камер.

После пятидневных поисков греческая полиция подтвердила, что тело, найденное в 260 футах (около 80 метров) от курорта, у пляжа Agia Marina, принадлежит журналисту Майклу Мосли.

По сообщению синоптиков, в эти дни на греческом острове Сими температура колебалась от 35 до 40 градусов Цельсия. Прогулка при такой жаре могла вызвать солнечный удар, сопровождающийся головокружением.

Жена доктора Мосли Клэр Бейли, у которой четверо детей с телеврачом, сказала BBC, что не может оправиться от мысли о потере "замечательного, забавного, доброго и гениального мужа".

"У нас была невероятно счастливая совместная жизнь. Мы очень любили друг друга и были так счастливы вместе. Я невероятно горжусь нашими детьми, их стойкостью и поддержкой в последние дни", – сказала доктор Бейли, которая прожила в браке с ведущим почти 40 лет.

Директор отдела контента ВВС Шарлотта Мур тоже поделилась своими воспоминаниями о Мосли. "Он был блестящим научным вещателем и разработчиком программ, способным сделать самые сложные темы простыми, но у него также было страстное желание привлечь и развлечь аудиторию, вдохновляя нас всех жить здоровой и полноценной жизнью", – добавила Мур.

Напомним, что Майкл Мосли был известен своим оригинальным и приятным стилем во введении шоу, посвященных диете, физическим упражнениям и медицине. Он появлялся в различных программах BBC, в том числе "Доверься мне, я врач", "Медицинские индивидуалисты", "Кровь и кишки: история хирургии" и "Ешь, живи дольше".

Простые и доступные советы по здоровью в его серии BBC Radio 4 Just One Thing привлекли 25 миллионов слушателей по всему миру.

Мосли был также известным автором книг о диетах, пропагандировавших голодание и снижение калорий. Его книга 2013 года "Быстрая диета", которую он написал вместе с журналисткой Мими Спенсер, пользовалась большой популярностью среди читателей. Бестселлером стал и его последний труд "Просто одна вещь".

Сериал Майкла Мосли "Изменяем ли мы планету Земля", отмечен премией EMMY.

Мосли часто доводил свое тело до удивительных усилий, чтобы увидеть последствия своих диет. К примеру, для съемки документального фильма BBC Infested! "Жизнь с паразитами" он жил с ленточными червями в кишках в течение шести недель. Также ведущий-экспериментатор вводил змеиный яд в собственную кровь, чтобы увидеть, какое влияние она оказывает на организм человека.

The Telegraph описал его как "получеловека, подопытного кролика, который добровольно испытывает радикальные идеи во имя улучшения общественного понимания тела и разума". А также назвал его "национальным достоянием Британии в области медицинской науки".

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