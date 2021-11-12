Телеведущий Попов прокомментировал слухи о романе с Тиной Кароль и рассказал о заработках. Видео

Популярный украинский телеведущий и актер Александр Попов признался, был ли у него роман с известной певицей Тиной Кароль. Когда в 2019 году знаменитость стал ведущим бэкстейджа в "Танцях з зірками", поклонники начали приписывать звездам отношения. Однако Попов все отрицает.

По его словам, он мог легко подойти к Тине и пообщаться, взять интервью, но между ними не было романтических отношений. Об этом он заявил журналистам программы ЖВЛ на телеканале 1+1 (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Пожалуйста, нет! Она икона украинского шоу-бизнеса, а я… У меня никогда не был проблем подойти к ней и заговорить. После того, как я взял у нее интервью, мне сказали: "Ты нормальный? Она обычно никому ничего не комментирует", – сказал Александр.

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Отметим, что об отношениях телеведущего мало что известно. Он, как и Тина Кароль, не спешит делиться подробностями личной жизни. Однако не секрет, что у него были отношения с девушками, которые к сожалению не сложились.

Александр около трех лет строил отношения с девушкой по имени Анна Антонова. Пара рассталась, поскольку актер влюбился в другую, но и эти отношения вскоре раскололись.

В комментарии для журналистов Александр отметил, что уже больше года он строит новые отношения. Однако имени дамы своего сердца он не раскрывает.

"Я не буду вечно ее скрывать, нет такой задачи. Просто я буду рассказывать уже про жену. Сейчас я настолько изменился, что возможно настало время полноценной семьи", – признался Попов.

К слову, Александр рассказал и о своих заработках. Он вспомнил, как будучи студентом Киевского театрального института начал зарабатывать себе на жизнь. Будущий актер потихоньку стал "заваливать" учебу, чтобы принимать участие в съемках.

"А заработать то надо было. Стипендия 42 гривны, это ничего. Если у меня в пятницу были назначены массовки в рекламе, то я уже со вторника начинал заболевать. Выбор был очень простой. За квартиру я плачу 4 тысячи гривен, а зарплата у меня 2,5 тысячи, а за съемочный день зарплата 2,5 тысяч гривен. Все", – вспоминает Александр.

Вскоре он появляется в сериалах "Две стороны одной Анны" и "Ефросинья", после чего его финансовое состояние улучшилось, и он мог снимать роскошную квартиру в столице Украины и купил себе автомобиль.

Однако в его жизни возникли трудности. Многие режиссеры "забыли фамилию" Попова. Актер терял съемки, начал экономить.

"В какой-то момент сложилось впечатление, что мою фамилию все забыли. Только и смотришь в Facebook, что запустили этот проект, а я приходил туда на пробы и меня не взяли. Потом тут, тут и тут", – рассказал телеведущий.

Александр устраивается помощником фотографа, где зарабатывает 5 тысяч гривен. Позже он вернулся на съемочные площадки и снялся в рядке популярных кинолент. Среди них – "Дворняжка Ляля", "Не зарекайся", "Танец мотылька", "Все равно ты будешь мой".

Коротко о знаменитости:

Александр Попов – 35-летний актер, телеведущий родом из Комсомольска. Получил популярность благодаря участию в сериалах "Сердцу не прикажешь", "Бывшая" и "Возвращение Мухтара". Еще один успех в актерской карьере произошел в 2016 году после участия в сериале "Хозайка". У Александра есть собака по клике Беджамин.

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