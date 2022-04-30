Телеведущий Даниэль Салем поделился трогательной историей о мальчике с хлебом на передовой

Популярный украинский телеведущий и ресторатор Даниэль Салем, который с первых дней полномасштабной войны защищает родную Одессу с оружием в руках, рассказал трогательную историю о маленьком украинце на передовой. Мальчик поделился с воинами хлебом, когда те сидели голодными в окопах.

"В этом вся наша любимая родная Украина", – прокомментировал артист. Историю Салем поведал свой коллеге в интервью программе "Зірковий шлях".

Телеведущий отметил, что ему не хочется думать о плохом и переживать негативные эмоции, поэтому он особенно трепетно относится к ситуациям на передовой, которые становятся добрыми воспоминаниями.

"Мы на передовой. Вроде все стихло в какой-то момент. Мы чуть-чуть вылезли из окопов, прошлись. Голодные капец и понимаем, что нескоро обед... Вдруг, откуда ни возьмись, маленький мальчик, ну лет 6-7, бежит к нам по полю с буханкой хлеба: "Пацаны, я вам хлеба принес!". Для меня это было что-то невероятное... Мы ее разделили и вместе с пацаном съели. Мы ему сказали спасибо", – поделился телезвезда.

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Даниэль Салем уверен, что эта ситуация очень точно характеризирует весь украинский народ.

"В этом вся Украина. Мы не бросим ближнего, мы заботимся друг о друге. Даже за километры мы помним друг о друге", – подытожил ведущий.

Как писал OBOZREVATEL ранее, российские оккупанты обстреляли авто, в котором ехал Даниэль Салем. Пассажиры не пострадали, ведь пуля попала в заднюю дверь, где лежал противотанковый гранатомет.