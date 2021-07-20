Телеведущая Витвицкая впервые показала пострадавшее в аварии лицо без грима

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая впервые после полученных травм в дорожно-транспортном происшествии показала, как выглядит без грима. Фотографию она опубликовала с курорта на Закарпатье, где сейчас продолжаются ее лечение и реабилитация.

Как рассказала сама Витвицкая, несмотря на временные неприятности, она не унывает и готова продолжать заниматься любимой работой. В этом она призналась у себя на Facebook.

Единственное, что беспокоит девушку, это чтобы гримеры телеканала, где она работает, сумели визуально устранить все недостатки, чтобы не вызвать у зрителей ненужные эмоции и впечатления.

"А уже завтра планирую в Киев и уже в 16:45 и 19:30 вести ТСН. Как считаете - наши гримеры справятся?", – анонсировала Витвицкая.

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Напомним, OBOZREVATEL cообщал, что Соломия Витвицкая 15 июля попала в ДТП. В момент аварии она серьезно ударилась лбом, поэтому в первые дни гораздо больше переживала не о внешности, а о возможности более серьезных последствий.