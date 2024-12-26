Телеведущая Валентина Хамайко призналась, из-за кого много лет не празднует Новый год

Валентина Хамайко, телеведущая "1+1 Украина" и мама четырех детей, 31 декабря не празднует Новый год, потому что в этот день родилась ее младшая дочь Мирослава. По словам телезвезды, все внимание от родных достается дочери.

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Об этом Валентина Хамайко рассказала в интервью OBOZ.UA. Телеведущая также призналась, будет ли рядом с семьей в новогодние праздники ее муж – военнослужащий ВСУ.

"С появлением на свет нашего третьего ребенка – а это произошло 31 декабря – мы в этот день празднуем только день рождения дочери Мирославы, все внимание принадлежит только ему, – объяснила телеведущая. – И таким образом Рождество стало основным зимним праздником для нас. Новогодних подарков нет, есть – рождественские. Где-то с ноября начинаю внимательно прислушиваться, о чем детям мечтается, чего хочется. И все записываю, а потом стараюсь эти желания реализовывать. А на Николая уже лет пять подряд я готовлю коробки с фруктами как отголосок чего-нибудь солнечного, чего сейчас не хватает. Специально не кладу конфеты, потому что их в декабре слишком много вокруг. Каждый год добавляю в эти фруктовые боксы что-нибудь новенькое, потому что это хороший способ познавать мир".

"В позапрошлом году нам не удалось посидеть за праздничным столом на Сочельник, – вспоминает телеведущая. – Муж служил, у меня не было даже вдохновения собрать все блюда. Более того, я настолько была озабочена в бытовых моментах, что спохватилась и ужин сделала не вечером 24 декабря, а 25. Мне дети говорят: "Мама, а чего сегодня?" Говорю: "Потому что Сочельник". "Вчера был", – говорят. "Как?" – переспросила. Я даже в датах запуталась, так было тяжело. Потом думаю: "Хорошо, пусть 25-го, но праздник все равно хоть немного будет у нас". А уже в прошлом году у нас было полноценное Рождество".

"На праздники муж Андрей тоже будет с нами, – добавила Валентина. – После гибели сына он перевелся поближе к нам. Ему требовалась работа с психологом, а затем получил новое назначение. Сейчас большее количество времени находится в Киеве, но раз в месяц уезжает в боевое распоряжение. В этот раз командировка состоится уже после Нового года".

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