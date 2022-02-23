"Вера в своих нас спасет!" Телеведущая Лидия Таран восхитилась украинскими защитниками

Телевизионная ведущая Лидия Таран в связи с возможной эскалацией со стороны России успокоила украинцев, подчеркнув, что верит в Вооруженные силы Украины и территориальную оборону. Знаменитость уверена, что воины и бойцы защитят страну, а вера "в своих и в свое" спасет.

Своими размышлениями 44-летняя звезда 1+1 поделилась на личной странице в Facebook 23 февраля. Ведущая программы новостей отметила: она и члены ее семьи остаются на Родине. "Все мои – здесь, со мной", – написала Таран.

"Верю в ВСУ и всех наших защитников – в частности, в отряды территориальной обороны, где крутые ребята бросают свои ежедневные дела, учатся и готовы защищать нас. Вы – сила!" – восхитилась телезвезда. Она поблагодарила солдат, которые защищают мирное небо и наше счастливое будущее.

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Ведущая новостей добавила, что также верит в своих коллег. Журналисты работают, чтобы информировать украинцев и показывать правду, написала Таран. "Знаешь, осознаешь риски, ты – вооружен", – считает она.

"Верю в то, что когда мы держимся вместе – все получается. Сохраняем спокойствие и холодный разум", – подчеркнула киевлянка.

Таран также пожелала соотечественникам сил и стойкости, призвала их не паниковать, ведь Украина поступает правильно. Родителям журналистка посоветовала рассказывать детям о ВСУ и о том, что они стоят на стороже.

"Вера в своих и в свое спасет нас! С нами правда!" – подытожила пост известная сотрудница национального телеканала.

Коротко о звезде:

Лидия Анатольевна Таран – украинская телеведущая, родилась 19 сентября 1977-го в Киеве в семье журналистов. Обладательница премий "Телезвезда" и "Телетриумф". Владеет английским и французским языками. Работает на канале 1+1 с 2009 года.

Как писал OBOZREVATEL, ранее актер и телеведущий Юрий Горбунов назвал президента России Владимира Путина "сумасшедшим карликом", которого ожидает Международный уголовный суд в Гааге (Нидерланды) и который специально сеет среди украинцев панические настроения.

А актриса сериала "Крепостная" Наталья Денисенко заявила, что будет блокировать "зомби-пользователей", поддерживающих РФ, и предложила сторонникам Путина самим отписаться от ее страницы в соцсети Instagram.