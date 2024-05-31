TAYANNA ушла от ответа, общается ли с братом Мишей Марвиным, живущим в Москве

Украинская певица TAYANNA, чей брат-артист Миша Марвин живет в Москве и игнорирует войну, ушла от ответа на вопрос, поддерживает ли общение с ним. Исполнительница отказалась даже рассказывать, знает ли предатель, что его родные остаются в Киеве.

Безапелляционный ответ получил Слава Демин. TAYANNA объяснила, что не желает вызывать в себе те чувства, которые делают ей больно.

"Как бы ты чувствовал себя, если бы тебе задали такой вопрос в моей ситуации? Здесь не про сказать правду или промолчать, здесь о чувствах, которые я не хочу вызвать снова в себе. Я эту тему абсолютно не поднимаю", – резко ответила артистка

Она не опровергала, что Миша Марвин и сейчас живет в России, но подчеркнула, что не несет ответственности за выбор брата.

"Моя позиция, мне кажется, абсолютно ясна. Мне кажется, что вопросов не должно быть, особенно, когда ты открываешь Instagram и читаешь сообщение: "Чтобы ты сдохла, чтобы на тебя ракета упала". Здесь точка", – сказала певица.

На уточняющие вопросы интервьюера она бескомпромиссно ответила: "Ты хочешь продолжить эту тему? Я думаю, что ты все понимаешь".

Напомним, Миша Марвин – родной брат ТAYANNA, еще до полномасштабного вторжения строивший карьеру в России. После 24 февраля 2022 года исполнитель придерживался такой же антироссийской позиции, как его сестра. Он вернулся из РФ, где около семи лет сотрудничал с Black Star, а 4 мая 2022-го объявил о расторжении контракта с лейблом.

"Патриотизма" Михаила хватило примерно на полгода. В сентябре он удалил все посты в соцсетях в поддержку Украины и вернулся в страну-террористку зарабатывать кровавые рубли. Подробнее – в нашем материале.

Как писал OBOZ.UA ранее, в России у исполнителя дела обстоят не очень хорошо. Многие его концерты отменяют по просьбе местных властей. Подробнее об этом читайте по ссылке.

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