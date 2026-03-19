Тарас Цимбалюк попал в скандал из-за рекламы сомнительных веществ и публично покаялся за необдуманный поступок

Украинский актер Тарас Цимбалюк снова попал в скандал после публикации рекламы с продвижением продукции, которую в сети заподозрили в связях с продажей наркотических веществ. Речь идет о так называемых "кофешопах", которые под видом сувениров могут реализовывать смеси для "курения", в частности так называемые "спайсы".

Волна критики возникла после того, как пользователи обратили внимание на ссылки в рекламе, где продают опасные вещества, в частности синтетические смеси под прикрытием "сувениров". Однако после публичного раскаяния Цимбалюк удалил скандальную промоакцию из Instagram.

Подобная продукция не может находиться в свободном доступе, даже если позиционируется как "медицинский каннабис", ведь в Украине такие препараты отпускаются исключительно по рецепту врача.

Ситуация быстро получила огласку в соцсетях, особенно в Threads, где пользователи массово начали критиковать актера и других блогеров, которые опубликовали рекламу этого же "сервиса". Часть комментаторов обращала внимание на потенциальные риски для подростков и молодежи, другие – делились собственным негативным опытом взаимодействия с подобной продукцией и предупреждали о возможных последствиях для здоровья.

"Скажу как есть. Пробовал то... Схватил панику, ощущение как будто умрешь сейчас. Но как настоящий исследователь попробовал второй раз – и вызвал скорую на этот раз, потому что думал откинусь окончательно. Тарас Цимбалюк, сделай затяжку той дури в прямом эфире и покажи как оно работает, рекламщих хр*н*в. Я хочу посмотреть что с тобой будет!"

"Вы вообще думаете о последствиях такой рекламы для детей и молодежи! Пусть взрослые уже имеют свое мнение, но не дети! Как мама, хочу уберечь своего ребенка от этого яда!"

"Надеюсь, когда-то наше государство перестанет маяться х**ней и легализует тот сраный каннабис, чтобы не приходилось такую химию использовать".

"Вы что, это же сувенир! У них есть классная отмазка – это же просто за 2900 купил и на полочку положил".

Раскаяние Тараса Цимбалюка

После волны обсуждений Тарас Цимбалюк вышел на связь и опубликовал развернутое объяснение. Актер заявил, что тщательно подходит к проверке рекламных интеграций и отказывается от значительной части предложений, однако в этот раз процесс дал сбой.

"Обычно каждая рекламная интеграция проходит у меня тщательную проверку, и далеко не все предложения я согласовываю. К сожалению, в этот раз произошла ситуация, где этот процесс дал сбой. Ни в коем случае не снимаю с себя ответственности за то, что эта реклама все же появилась в моих сториз", – объяснил актер.

По словам Цимбалюка, на этапе согласования представители бренда уверяли, что продукция является легальной и имеет соответствующие сертификаты. Впрочем, после публикации он начал получать сообщения от людей, которые имели опыт взаимодействия с товарами, и пришел к выводу, что предоставленная информация могла не соответствовать действительности.

Актер также обратил внимание на нюансы с документацией. Он пояснил, что сертификаты, которые демонстрировали представители компании, могли касаться только отдельных компонентов или сырья, а не конечного продукта, который предлагается потребителям. Поэтому такие документы не всегда отражают реальный состав и свойства продукции.

После появления сомнений относительно безопасности товаров Цимбалюк удалил рекламные сториз и публично извинился перед аудиторией: "Прошу прощения за эту ситуацию! В дальнейшем будем фильтровать все запросы еще тщательнее и ответственнее".

Кроме Тараса Цимбалюка, под критику попала и блогер Эсти Рогова, которая также рекламировала соответствующий "сервис". Она отреагировала на замечания аудитории, извинившись перед подписчиками и отметив, что не проверила рекламодателя должным образом.

