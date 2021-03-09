Тарас Шевченко празднует день рождения в дополненной реальности. Фото и видео

Знаменитый украинский поэт Тарас Шевченко появляется в цифровой реальности, чтобы посмотреть, чем живет и дышит независимая Украина. Он гуляет по Киеву и делает фото с людьми.

Так, легендарный мыслитель переходит на "язык" современного поколения: весело шутит, а также заявляет, что мог бы стать хорошим блогером. Об этом OBOZREVATEL сообщила компания ADVIN Ukraine.

"А я мог бы быть офигенным современным блогером. Если не верите, почитайте хотя бы мой дневник! Это, наверное, и был первый блог..." – говорит Тарас Григорьевич.

В новом социальном проекте прозаик "возвращается", чтобы напомнить о том, что узнаваемость и актуальность его идей не должна оставаться только на страницах учебников по украинской литературе. Он предстал в digital-формате, чтобы стать ближе к каждому украинцу.

"Если бы я знал, что буду смотреть на вас со стогривневой купюры, то нарисовал бы себя хотя бы с улыбкой" – заявляет поэт в присущей себе шутливой манере.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тарас Шевченко родился 207 лет назад и стал пророком. 9 марта день рождения выдающегося украинского поэта, который сделал все возможное для того, чтобы наш народ утвердился как сильная и независимая нация.