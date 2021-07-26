"Тарас-папуас" с сыном-геем: "Дизель шоу" попало в скандал из-за шутки

Украинский блогер Виктор Вемуна обвинил юмористическую программу "Дизель шоу" в расизме. В одном из номеров высмеяли темнокожего актера, который, по сценарию, должен был снятся в якобы новом украинском фильме Netflix в образе Тараса Бульбы.

На своей странице в Instagram Вемуна опубликовал видеообращение, в котором подробно объяснил свою точку зрения. Парень заявил, что не обратил бы на это особого внимания, если бы это не имело прямого отношения к нему самому (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

В номере "Тарас-Папуас" также была шутка о представителях нетрадиционной сексуальной ориентации, которых, в отличии от "белых", можно "убивать". В своем обращении Виктор заявил, что отказывается понимать всех тех людей, которые согласились принять участие в подобном проекте.

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Также стало известно, что ранее Виктору звонили с предложением сыграть в этом самом номере вместе с его сестрой, но они отказались.

"До тех пор, пока с главных юмористических сцен страны будет нестись блевотина о том, что наш цвет кожи – сгоревший белый, до тех пор такое будет нестись и на улицах. 50-70% украинцев смотрит ваше шоу. И завтра, когда у них спросит ребенок, почему этот дядя такой черный, они ответят, что он подгорел. И когда эти дети пойдут в школу, они будут называть всех черных вокруг копчеными", – высказался Вемуна об этой ситуации.

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