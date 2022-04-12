Тарабарова попала в больницу в Ивано-Франковске и показала фото под капельницами

Известная украинская певица Светлана Тарабарова попала в Ивано-Франковскую областную клиническую больницу, где сейчас лежит под капельницами. Как можно понять из обращения артистки к поклонникам, причиной проблем со здоровьем стали сильные стрессы на фоне войны в Украине.

Звезда напомнила фанатам о важности восстановления нервной системы и показала селфи из больничной палаты. Фото и текст Светлана разместила на личной странице в Instagram.

Тарабарова отметила, что из-за ее незапланированного больничного пришлось перенести несколько волонтерских концертов, которые в скором времени обязательно состоятся. Знаменитость акцентировала на том, как важно беречь сейчас свое физическое, и ментальное здоровье, поскольку истощение организма может напомнить о себе в самый неподходящий момент.

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"Вероятно, звучит банально, но: Люди, берегите себя! Где бы вы ни были, и что бы ни делали – помните, что резервы организма хоть и большие, но не бескрайние. Или тело найдет способ напомнить вам... Конечно, война. Все мы сейчас солдаты и не время скулить. Так что просто берегите себя, найдите 5 минут сегодня, чтобы почитать о "синдроме уцелевшего", о важности восстановления нервной системы и тела, чтобы не терять потом 5 дней на лечение", – обратилась вокалистка к подписчикам.

В конце она не забыла поблагодарить медиков, которые оперативно предоставили ей необходимую помощь и профессионально выполнили свою работу. Также Тарабарова отметила, что уже чувствует себя намного лучше.

"Кризис прошел, спасибо за волнение, просто будьте бдительны и берегите себя сейчас максимально", – подытожила певица.

Как писал OBOZREVATEL ранее, украинская телеведущая Маша Ефросинина не смогла "привыкнуть" к войне и постоянно пребывает в состоянии горя. Также трудности с пониманием происходящего есть у ее младшего ребенка, 7-летнего Саши, которому может понадобиться помощь специалиста. Подробнее – в нашем материале.