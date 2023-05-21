Тарабарова показала трогательные фото с новорожденной дочкой и раскрыла ее имя

Популярная украинская певица Светлана Тарабарова разместила трогательный пост, посвященный своему третьему ребенку в честь первой важной даты в его жизни – малышу исполнился один месяц. Звездная мама написала щемящие слова в адрес доченьки, а также наконец рассекретила ее имя.

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Теплые кадры с новорожденной девочкой артистка разместила на личной странице в Instagram. Тарабарова уже не впервые делится снимками с крохой, но лица не показывает.

И в этот раз исполнительница опубликовала фото, на которых не видно личика девочки. На стильных черно-белых кадрах она нежно обнимает дочь, прижимая к груди. Девочка позировала в вязаном комбинезоне, а ее мама-артистка – в широкой белой рубашке.

"Доча, тебе 1 месяц. За этот месяц ты научила меня еще больше замечать самое ценное – любовь, поддержку близких и друзей. Ты научила меня необъятному терпению, выдержке. Благодаря тебе теперь я знаю, как открывается третье дыхание", – оставила трогательные слова Тарабарова под фото.

В конце она обратилась к малышке по имени, что сделала в публичном пространстве впервые.

"Мы любим тебя, наша Полина", – написала певица.

Отметим, Полина родилась 19 апреля 2023 года. Артистка также воспитывает сына и старшую дочь. 9 сентября 2018 года Тарабарова родила сына Ивана, а 23 сентября 2020-го – дочь Марию. С 2016-го певица состоит в браке с Алексеем Бондарем.

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