Тарабарова объяснила, почему не критикует Тодоренко за ее молчаливую позицию по поводу войны

Украинская певица Светлана Тарабарова (Tarabarova) высказалась о бывшей коллеге Регине Тодоренко, игнорирующей войну в Украине. Знаменитость заявила, что не займет ее позицию и не перейдет на "темную сторону".

Об этом певица рассказала в интервью программе "Зірковий шлях" на YouTube. Тарабарова не смогла подобрать слов, чтобы объяснить поведение Тодоренко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Очень сложный вопрос для меня. Вы знаете, она беременна. Я как мать двоих детей – слов не хватает. Я хочу, как и все, дать волю своей злости, но по-человечески не могу. Она не нашла слов, к сожалению. Я не могу занять ее позицию, но я также не могу переходить на темную сторону", – сказала артистка.

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Добавим, что Светлана Тарабарова и Регина Тодоренко – участницы проекта "Фабрика звезд" 2008 года на "Новом канале". Также они вместе состояли в группе "Real O", однако в 2012 году Тарабарова покинула коллектив.

Певица еще с 2014 года посещала АТО с концертами, а сейчас, после вторжения войск РФ, переехала в Ивано-Франковск и активно поддерживает бойцов ВСУ и украинцев.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Светлана Тарабарова рассказала о проживающем в РФ родном дяде-путинисте, который заявлял о "спасении украинцев".