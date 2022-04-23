'Поздравляю! Наконец-то вас освободили!' Тарабарова рассказала о близком человеке, которому 'выела мозг' пропаганда

Украинская певица Светлана Тарабарова (Tarabarova) рассказала о своем родном дяде, который живет в России, как ему "выела мозг" пропаганда. Знаменитость отметила, что он был абсолютно нормальным человеком, а теперь он будто ослеп.

Об этом певица рассказала в интервью YouTube-каналу "Розмова". Тарабарова добавила, что она лично с дядей-путинистом никогда не виделась и не общалась, в отличие от ее сестры (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Брат моей мамы живет в России, но я его никогда не видела. А моя сестра, когда он приезжал в Херсон, общались. Когда в Херсоне взорвали Антоновский мост (за Антоновский мост шли бои, но он не был взорван, – ред.) город был напуган. Шок. А он пишет сообщение моей сестре: "Галечка, поздравляю, наконец-то вас освободили. Теперь вы заживете". Это родной дядя", – рассказала певица.

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Она отметила, что всей семьей они стали переписываться с родственником, и они надеялись, что после того, как расскажут родственнику правду о российской агрессии в Украине, он изменит свое мнение. Однако их попытки оказались безрезультатными.

"Он был абсолютно нормальным, сильным человеком, а тут открылось все… Мы переписывались всей семьей с этим человеком. Мы закончили с ним переписываться, когда мама сказала заблокировать его. Родная сестра сказала. Он не понимает, он слепой, настолько пропаганда выела ему мозг", – сказала артистка.

Она также вспомнила, что ее дядя начал скидывать "правдивые" видео, находил какие-то аргументы, пытаясь доказать, что Россия "спасает" украинцев. Однако певица уже потеряла надежду, что он одумается.

Напомним, что до российско-украинской войны Светлана Тарабарова проживала в пригороде Киева, а после вторжения войск РФ переехала в Ивано-Франковск. Ее семья (родители и сестра) остались в оккупированном российской армией Херсоне и продолжают выходить на митинги.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Светлана Тарабарова из-за сильных стрессов на фоне войны в Украине попала в Ивано-Франковскую областную клиническую больницу, где лежала под капельницами.