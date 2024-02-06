Таня Пренткович впервые вышла на связь после громкого скандала с Мальдивами. Гонковский еще молчит

Украинская блогер-миллионщица Таня Пренткович, недавно попавшая в громкий скандал, впервые вышла в Instagram после публичных извинений. Знаменитость с детьми провела отпуск на Мальдивах, но вместе с ними украинцы заметили бойфренда девушки – волонтера Андрея Гонковского.

На критику в свой адрес Пренткович притворилась, будто не понимает, в чем проблема, однако вскоре все же появилось объяснение своего поступка от пары. После этого блогер ненадолго исчезла из инфопространства, однако уже 6 февраля вышла в Insta-stories.

Инфлюэнсер выставила скриншоты сообщений от подписчиков, умолявших ее вернуться в Instagram. "Таня, возвращайтесь", "Грустно без вас", "Соскучились за вами и за детьми..." – писали поклонники Пренткович.

В ответ блогер выложила фото заката, добавив, что это был ее первый долгий перерыв. Она опубликовала фотографии с детьми и атмосферой своего дома.

"За эти дни получила от вас очень много вопросов "как мы?". Сейчас лучше, но проживаем очень сложный период..." – сообщила инфлюэнсер.

Пренткович также поделилась селфи, добавив, что сейчас в Instagram будет редко появляться. "Вдруг вы забыли, как я выгляжу. Единственное мое фото за эти дни в фотопленке", – говорится в stories.

Интересно, что ее парень Гонковский, из-за которого и разгорелся скандал, до сих пор хранит молчание. Ранее пара заявляла, что поездка бойфренда была незапланированной, ведь в то время у него был благотворительный ивент в Польше. По легенде, мужчина ринулся к любимой на Мальдивы на несколько дней из-за перерыва в графике.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о деталях отдыха парня Пренткович на Мальдивах, которые помогают России обходить санкции: перелет от 40 тыс. грн без багажа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!