Танцор Лободы показал, во что 'освободители' превратили его дом в Буче. Видео

Участник балета певицы Светланы Лободы, украинский танцор Назар Грабар показал, как выглядит его дом после вражеской атаки в Буче (Киевская область) и сам город. Он проживал в квартире в одном из жилых комплексов.

Соответствующее видео Грабар репостнул на личной странице в Instagram-stories. Добавим, что сейчас танцор обороняет Украину и служит в рядах ВСУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Третий день я хожу, будто умерла часть меня. Это мой дом… Как же тут было красиво. Как же тут было тихо. Там можно было "выдохнуть", – написал Назар.

Видео дня

На опубликованных кадрах показан результат вторжения российских войск в город Буча – разрушенные дома, улицы, мост, магазины, машины, а также, как президент Украины Владимир Зеленский общается с местными жителями и прессой.

Напомним, что ранее Назар Грабар публиковал Instagram-stories, в которой рассказал, как российские войска пробрались в его дом в Буче.

"У меня больше нет дома. В моем доме была база русских солдат. Конкретно в моей квартире. Все вынесли. Но это не самое страшное. Вокруг жилого комплекса лежат тела молодых людей, таких, как я, возрастом, связанные и расстреляны", – говорил танцор.

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