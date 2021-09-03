Танцор Дорофеевой после выхода из комы засветился в эффектном наряде на модном показе. Видео

Избитый в Киеве танцор Нади Дорофеевой – Евгений Гончаренко – на 17 день после комы смог принять участие в модном показе украинского дизайнера. По словам парня, ему предстоит еще много месяцев реабилитации.

При этом он позитивно настроен на свое полное выздоровление. Соответствующий пост Гончаренко опубликовал на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Сегодня 17-й день после того, как я проснулся. И я уже не просто стою на ногах, а хожу на показе нашего украинского дизайнера", – написал танцор Дорофеевой.

22-летний Женя также обратился к хейтерам и заявил, что он сильнее, чем они думают.

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"И конечно же, благодаря такой огромной поддержке людей, друзей, близких и моего комьюнити. Предстоят еще месяцы реабилитации, но все будет непременно офигенно. Дальше больше, дальше лучше", – добавил парень.

Напомним, танцора Евгения Гончаренко жестоко избили. У парня произошло кровоизлияние в мозг. Врачи сделали ему трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому. Нападавшим оказался Евгений Беспалый, сотрудник Управления государственной охраны Украины.

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