Танцор Дорофеевой после выхода из комы засветился в эффектном наряде на модном показе. Видео
Избитый в Киеве танцор Нади Дорофеевой – Евгений Гончаренко – на 17 день после комы смог принять участие в модном показе украинского дизайнера. По словам парня, ему предстоит еще много месяцев реабилитации.
При этом он позитивно настроен на свое полное выздоровление. Соответствующий пост Гончаренко опубликовал на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
"Сегодня 17-й день после того, как я проснулся. И я уже не просто стою на ногах, а хожу на показе нашего украинского дизайнера", – написал танцор Дорофеевой.
22-летний Женя также обратился к хейтерам и заявил, что он сильнее, чем они думают.
"И конечно же, благодаря такой огромной поддержке людей, друзей, близких и моего комьюнити. Предстоят еще месяцы реабилитации, но все будет непременно офигенно. Дальше больше, дальше лучше", – добавил парень.
Напомним, танцора Евгения Гончаренко жестоко избили. У парня произошло кровоизлияние в мозг. Врачи сделали ему трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому. Нападавшим оказался Евгений Беспалый, сотрудник Управления государственной охраны Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
танцора Дорофеевой выписали из больницы после 15-дневной комы. Парень вернулся домой после почти месячного лечения в больнице.
Также Евгений Гончаренко впервые опубликовал пост после двухнедельной комы. Он поделился с поклонниками роликом из архива.
Отчим избитого танцора рассказал о его состоянии.
Кроме этого, Евгения начали травить в сети за то, что он ездил в Россию.