Новый член жюри и первые десятки! Как проходит третий эфир "Танців з зірками 2021": все подробности и видео

В воскресенье, 19 сентября, на канале 1+1 проходит третий выпуск популярного украинского шоу "Танці з зірками 2021". Участникам предстоит вновь доказать членам жюри, что они достойны того, чтобы бороться за победу на проекте.

OBOZREVATEL ведет прямую трансляцию и следит за самыми яркими моментами нового эфира. Тема этого выпуска – год, который изменил жизнь участников проекта.

Также, что интересно, к судьям Максу Чмерковскому, Владу Яме и Екатерине Кухар присоединилась певица Оля Полякова. А ведущей на балконе в этот раз стала Маша Ефросинина.

Александра Машлятина и Денис Самсон

Они открыли эфир, исполнив зажигательную самбу под песню Артема Пивоварова "Дежавю".

Видео дня

У судей были вопросы к техническому исполнению танца участницы "Женского квартала", но вот Полякова была доброй и поставила паре максимальную оценку – десятку.

Жюри оценили выступление так:

Максим Чмерковский – 4

Оля Полякова – 10

Екатерина Кухар – 5

Влад Яма – 5

Итого: 24 балла.

Lida Lee и Алексей Базэла

Пара исполнила Венский вальс, а в их выступлении успел даже прозвучать фрагмент песни Дмитрия Монатика.

Оценки:

Максим Чмерковский – 6

Оля Полякова – 10

Екатерина Кухар – 6

Влад Яма – 6

Итого: 28 баллов.

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Участниками шоу в новом сезоне, напомним, стали такие звезды: Джамала, Олег Фагот Михайлюта, Александра Зарицкая, Алексей Суровцев, Анастасия Оруджова, Иван Люленов, Константин Войтенко, Дмитрий Каднай, Евгения Власова, Ольга Харлан, Артур Логай, Lida Lee, MÉLOVIN, Станислав Горуна.

Как сообщал OBOZREVATEL, первыми из нового сезона шоу вылетели Иван Люленов и Яна Цыбульская.