MELOVIN – о каминг-ауте: теперь не боюсь, что могут слить мою фотку с парнем

Украинский певец MELOVIN, который совершил каминг-аут на музыкальном фестивале Atlas Weekend, рассказал, как родители отреагировали на его признание в бисексуальности. По словам певца, отец и мать восприняли нормально то, что его влечет к мужчинам и женщинам одинаково.

Об этом артист заявил в интервью на YouTube-канале Dorotye. MELOVIN добавил, что родители больше переживали о его реакции, а также реакции окружающих на происшедшее.

"Абсолютно нормально (отреагировали, – ред). Они больше переживали за меня, какой будет моя реакция. Возможно, даже переживали за себя, как будут близкие и друзья спрашивать. Я говорю: "Ну слушайте, спросят вас, что это такое ваш сын устроил, ответьте: "Спросите у него. Может, он вам в директ и ответит", – рассказал артист.

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Певец добавил, что после каминг-аута он избавился от страха того, что его переписку с парнем или с девушкой могут разместить в сети.

Отвечая на вопрос журналиста про хейт, MELOVIN заявил, что ему нравится отвечать людям в сети. Однако есть такие комментарии, которые обижают артиста.

"Хейт прекрасен. Хейтеры иногда знают о тебе даже больше, чем фанаты. Раньше я мог реветь в подушку (из-за негативных комментариев, – Ред.), а сейчас люблю им отвечать. Даже послать могу, как сделал это после каминг-аута", – рассказал MELOVIN.

Коротко о знаменитости:

MELOVIN (Константин Бочаров) родился в 1997 году в Одессе.

В 2017 году певец стал финалистом национального отбора песенного конкурса "Евровидение". В мае 2018 года с песней Under The Ladder певец представлял Украину на конкурсе в Лиссабоне (Португалия). Он занял 17-е место.

5 июля 2021 года во время выступления на сцене фестиваля Atlas Weekend певец продемонстрировал свою бисексуальность, поцеловав сначала девушку, модель Маргариту Верховцеву (она лесбиянка), а потом мужчину.

В начале августа Бочаров признался, что впервые осознал свою сексуальную ориентацию в 13 лет.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что певцу MELOVIN начали угрожать и отказывать в работе, после того, как он совершил каминг-аут.