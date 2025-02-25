Тамерлан раскрыл, что его больше всего удивило на Курщине и как мама, которая живет в России, отреагировала на участие сына в наступлении

Бывший участник дуэта TamerlanAlena – Тамерлан, который с начала полномасштабного вторжения встал на защиту Родины, поделился, что его больше всего поразило во время выполнения боевых задач в российской Курской области. По словам артиста, он был удивлен, когда услышал, что местное население общается на украинском языке.

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Об этом исполнитель рассказал в интервью на YouTube-канале Славы Демина. Он также отметил, что за время своей службы в ВСУ понял: у войны одинаковый почерк по всему миру.

"Все местные (на Курщине. – Ред.) говорят на украинском языке. Это была очень интересная история. У войны почерк одинаковый. Одни и те же надписи: "Здесь люди живут", "Дети" и так далее", – поделился защитник.

Дополнительно Тамерлан рассекретил, как его мама, которая живет в РФ, отреагировала на участие артиста в наступлении на Курщине. Как отметил певец, сейчас они с матерью общаются очень редко, а она ни разу не комментировала присоединение сына к выполнению боевых задач. Певец отметил, что их разговоры обычно ограничиваются более семейными темами.

"Спрашивает, как внук Тимур. Какие у него успехи в учебе и спорте. У нас все движется в этом кругу. Говорили и о полномасштабном вторжении. Я бы не хотел сейчас на этом сильно акцентировать внимание. Много есть с той стороны тех, кто понимает, что происходит, но ничего не могут с этим сделать. Потому что привычки, возраст, многое тебя держит на той или иной локации. Да и они же все в страхе живут", – отметил исполнитель.

Напомним, что в августе 2024 года Слава Демин показал первое фото Тамерлана в Курской области. На опубликованном снимке можно было увидеть защитника в военной амуниции, стоящего вблизи дорожного знака с названиями трех российских населенных пунктов: Дьяконово, Рыльск и Суджа.

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