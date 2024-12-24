'Там во Бахмуте': сеть покорила рождественская колядка на современный лад, из-за которой невозможно сдержать слезы. Видео

Украинская певица SKYLERR (настоящее имя – Валерия Кудрявец ) представила колядку на современный лад "Там во Бахмуте", слова к которой написал житель Тернополя Олег Витвицкий в первый год полномасштабного вторжения России в Украину. В тексте говорится о духе Рождества, который поднимается над Донетчиной, где слышны выстрелы, а ночью не гаснет окопная свеча.

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Чувственную композицию артистка спела с легендарным хором имени Григория Веревки. Видеоклип на YouTube растрогало украинцев благодаря новым смыслам и символам русско-украинской войны. Аранжировку произведения Витвицкого написал композитор Ярослав Карпов.

Текс колядки:

Там во Бахмуте,

Где выстрелы слышны,

Где столько цвета

Уже полегло...

Вдруг тихо стало

И раздалось:

Христос Родился!

Славим Его!

Донецкая ночка,

Окопная свечка,

И врагам всем

Жестоким на зло,

Стали солдаты

Колядовать:

Христос Родился!

Славим Его!

Пользователи сети отреагировали на колядку в комментариях:

"С первой секунды залилась слезами. Искренне благодарим за такую колядку".

"Слушаю, мурашки, слезы. Так сильно и вовремя, поклон авторам и исполнителям".

"Так красиво и так больно. Верю, что свет Рождества Христова и такие песни, заполнят трещинки в сердцах украинцев".

"В этой колядке, в каждой строчке, в каждой ноте, чувствуется состояние души украинского народа. Даже в такой большой светлый праздник наши сердца расстроены".

"Это невероятно чувственно и сильно".

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