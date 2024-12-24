"Там во Бахмуте": сеть покорила рождественская колядка на современный лад, из-за которой невозможно сдержать слезы. Видео
Украинская певица SKYLERR (настоящее имя – Валерия Кудрявец ) представила колядку на современный лад "Там во Бахмуте", слова к которой написал житель Тернополя Олег Витвицкий в первый год полномасштабного вторжения России в Украину. В тексте говорится о духе Рождества, который поднимается над Донетчиной, где слышны выстрелы, а ночью не гаснет окопная свеча.
Чувственную композицию артистка спела с легендарным хором имени Григория Веревки. Видеоклип на YouTube растрогало украинцев благодаря новым смыслам и символам русско-украинской войны. Аранжировку произведения Витвицкого написал композитор Ярослав Карпов.
Текс колядки:
Там во Бахмуте,
Где выстрелы слышны,
Где столько цвета
Уже полегло...
Вдруг тихо стало
И раздалось:
Христос Родился!
Славим Его!
Донецкая ночка,
Окопная свечка,
И врагам всем
Жестоким на зло,
Стали солдаты
Колядовать:
Христос Родился!
Славим Его!
Пользователи сети отреагировали на колядку в комментариях:
- "С первой секунды залилась слезами. Искренне благодарим за такую колядку".
- "Слушаю, мурашки, слезы. Так сильно и вовремя, поклон авторам и исполнителям".
- "Так красиво и так больно. Верю, что свет Рождества Христова и такие песни, заполнят трещинки в сердцах украинцев".
- "В этой колядке, в каждой строчке, в каждой ноте, чувствуется состояние души украинского народа. Даже в такой большой светлый праздник наши сердца расстроены".
- "Это невероятно чувственно и сильно".
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