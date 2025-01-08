Таксистка, продавщица на рынке и бариста. Как живет актриса Наталья Бабенко, которая во время войны сменила несколько профессий

Наталья Бабенко – одна из самых популярных актрис молодого поколения украинского кинематографа. Зрители знают ее по киноработам "БожеВільні", "Пульс", "Лучшие выходные", "Крепостная". С полномасштабным вторжением, когда осталась без работы, потому что кинопроизводство остановилось, артистка решила попробовать себя в другом.

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В интервью OBOZ.UA Наталья Бабенко рассказала, как придумала тестировать разные профессии и снимать это на видео. Актриса успела поработать помощником механика на станции техобслуживания, бариста в кафе, курьером на доставке еды, водителем такси – и это еще не все профессии, которые "примерила" на себя. Артистка также призналась, как большая война изменила ее жизнь.

"В ночь на 24 февраля 2022 года я мониторила новости в интернете, – вспоминает Наталья начало большой войны. – Но и подумать даже не могла, что проснемся от взрывов. Спать пошла около четырех утра. Отлично помню момент: закрыла глаза в полной тишине, немного даже удалось вздремнуть – и раздался звонок. Я сразу поняла, что скажут: война. Звонила сестра: "Быстро собирайся, езжай к нам". Две недели мы прятались ночью по подвалам, спасаясь от ракетных атак. А потом, когда отовсюду начали звонить: "Девочки, уезжайте!", пришлось послушаться".

"Ехать за границу не планировали, думали побыть какое-то время на западе Украины, – продолжает Наталья Бабенко. – Мы не смогли использовать авто, к тому времени уже обстреливались все трассы. Добирались во Львов стоя 12 часов. Это был эвакуационный поезд, его даже не объявляли, мы случайно увидели табло на вокзале, быстро спустились на платформу, забежали. А уже во Львове знакомые предложили ехать к их родственникам в Германию. Около недели мы жили там, а потом, опять же через знакомую, нашли убежище в доме одного местного пенсионера. Знаете, сейчас, вспоминая Георга, думаю, что судьба специально вела нас в эту страну, чтобы встретили его – человека с большим сердцем и душой".

"Когда началась большая война, он сразу сказал Марии, украинке, которая помогала ему вести быт, что ждет у себя украинскую семью, – рассказывает Наталья Бабенко. – Мы приехали, познакомились. И этот мужчина окутал нас невероятной заботой. Заботился, будто мы ему родные. Просыпался с самого утра, чтобы мы не успели уехать и приобрести какие-то продукты, все покупал сам. Готовил нам завтраки, возил на экскурсии. Говорил: всю жизнь мечтал о дочери (у него – взрослые сыновья), теперь у него их четыре – я, сестра, наша мама и моя племянница. Это было очень трогательно".

"У него был ритуал: каждое утро выходил с собакой на крыльцо и кормил птиц, слетавшихся стаями, – пернатые невероятной красоты, я таких не видела никогда, – говорит актриса. – Очень любил природу, людей… В один день сказал, что должен ехать в больницу: что-то с сердцем. Сам сел за руль. Оказалось, что нужна операция, впоследствии было еще одно хирургическое вмешательство, а дальше что-то пошло не так... Когда мы с сестрой поехали к нему в больницу, сказали, что зайти может кто-нибудь один. Так получилось, что я последняя из нас, кто с ним виделся. К тому времени мы уже должны были возвращаться домой, однако задержались, чтобы поддержать Георга. А когда поняли, что его болезнь – это затяжной процесс, поехали в Киев. Пообещали, что еще приедем, но в феврале 2023 его не стало".

"В Киеве у меня работы не было от слова "совсем", – вспоминает актриса. – Похожее чувство испытала в коронавирусный период, однако тогда понимала, что это временно и кино вот-вот появится. Кроме того, у меня была хорошая финансовая подушка – только закончила проект. Поэтому этот период прошел относительно безболезненно. А после вторжения даже не понимала, будет ли моя профессия существовать и найдется ли мне место в ней. А что я еще умею? Что я смогу? Идти где-нибудь работать на кассе? Мыслей было много, пребывание в состоянии неопределенности очень угнетало. Я ждала-ждала, а потом решила, что нужно что-то делать, и положила начало своему YouTube-каналу. В тот период очень многие вынуждены были отказаться от своих профессий и искать что-то другое. Подумала: что если буду пробовать на один день какую-нибудь новую работу?"

"Сразу столкнулась со сложностями – многие отказывались меня брать, потому что не хотели открывать закулисье своей профессии. Прежде всего это касалось финансовой составляющей. Понимали, что буду расспрашивать об этом, ведь моих зрителей интересовало, сколько они могут заработать в той или иной профессии. Однако все же удалось сделать много интересного. И после всего увиденного и пережитого пришла к выводу: нет незначительных профессий – каждая важная, но вместе с тем – непростая. Даже тот же блогер. Я раньше думала: ну походила-поснимала – разве это сложно? А оказалось, что нужно еще смонтировать, свести, договориться, прорекламировать контент в своих соцсетях".

"Работая день таксистом, я осталась в минусе, хотя там заработать можно действительно очень хорошо – и тысячу гривен, и больше, – улыбается Наталья. – Просто со мной так получилось, потому что неопытная. Перед работой решила помыть машину – людей же возить. Заплатила 500 гривен на мойке. Уже потом мне в комментариях писали, что можно же было на самообслуживании быстренько привести в порядок за 100 гривен – и все. Дальше меня оштрафовали за неправильно припаркованное авто, хотя остановилась буквально на минуту, потому что приняла заказ, а навигатор завис. Пришлось стать на аварийку, чтобы разобраться. Потом я еще поела в "Макдональдсе". В комментариях тоже были советы на этот счет, мол, надо было взять с собой судок с обедом. Ну и добавим к этому всему горючее. Когда сложила все эти цифры, у меня получился минус. Заработали все, кроме меня".

"А продавец на рынке? – продолжает Наталья. – Выходить на работу нужно очень рано, потому что необходимо сделать закупки на оптовом рынке. Сейчас, когда комендантский час, выезжают в пять утра, раньше – в три ночи. А кончается работа тогда, когда закрывается рынок. У одних в пять, у других – в семь. На торговой точке, где я работала, рабочий день заканчивался в восемь вечера. А потом еще нужно перебрать оставшийся товар, все снова взвесить, пересчитать".

"Я очень люблю вкусный кофе, поэтому работа бариста была особым опытом, – продолжает актриса. – И это тоже очень непростая работа. Для каждой машины должен быть подобран правильный помол зерна. Сварить вкусный напиток – это целая наука. Например, научиться делать пену из молока, которая идет в капучино, – за весь день у меня это получилось всего несколько раз. И то – под правильным руководством. Мне рассказывали, что люди и по полгода проходят стажировку, и не у всех выходит влюбиться в эту профессию. А для некоторых это становится смыслом жизни. Например, Лиза Скрипник, моя знакомая еще по Энергодару, где я родилась и выросла, ездит по международным кофейным конкурсам и занимает первые места".

Наталья Бабенко очень неохотно поддерживает разговоры о родном Энергодаре Запорожской области, который сейчас находится в оккупации, потому что очень больно: "То, что там делают, – это ужасно. Заминирован весь периметр города, ситуация очень непростая. Кто мог – уехал. Пока это сделать почти невозможно. Есть очень много историй, когда люди уезжали и пропадали в пути. Вокруг очень много фильтрационных лагерей".

"Принес ли YouTube-канал заработок? – возвращается Наталья к теме своей жизни во время войны. – Монетизация была, но небольшая. Я даже не скажу вам, какие это цифры, потому что прямо копейки. Для того чтобы наращивать доходы, нужно постоянно делать интересный контент – YouTube любит регулярность. А у меня с течением времени все-таки началось кино, и программу о профессиях пришлось поставить на паузу".

"Гонорары между тем изменились, – признается актриса. – Не в нашу пользу, конечно. Но я надеюсь, что очень скоро все пойдет к лучшему, потому что кинопроцесс понемногу приходит в себя. Когда слышу разговоры о том, что съемки фильмов сейчас не ко времени, хочу напомнить всем, кто такое пишет, что нам тоже нужно кормить семьи, платить коммуналку, которая сейчас космическая. Идешь в магазин, вроде ничего не покупаешь, а оставляешь на кассе минимум тысячу гривен. И самое главное: актерам нужно развиваться. И очень хочется, чтобы украинского кино было много и оно было разным. Вот у меня только что закончился интересный проект. Остросюжетный шпионский детектив "Митець" – сериал о внутренних изменниках, о тех, кто может работать рядом, но на самом деле – на ФСБ. В сценарии были использованы реальные громкие следственные дела, происходившие в наши дни.

"В конце октября в прокат вышел исторический триллер "БожеВільні", где я играю жену главного героя, обвиняемого в антисоветской деятельности за любовь к зарубежной музыке, – делится Наталья. – Мужа моей Оксаны отправляют в специальную больницу, где "лечат" таких же неугодных советской власти украинцев. Когда прочла сценарий, просто загорелась этой работой. Помню, около Театра Франко записывала самопробы с другом. Потом меня пригласили на кастинг, далее последовали парные пробы. На одном из отборов сказали, что я утверждена, но это была еще неофициальная информация. Как я радовалась! А через несколько дней приглашение в картину уже подтвердили официально".

"Лента снималась в 2021 году, и это очень важная работа, – продолжает артистка. – У нас была цель: донести до украинцев и в целом до мирового сообщества, что такое тоталитарный режим. Чтобы у ностальгирующих по советчине людей уложилось в голове, почему мы ни в коем случае не можем допустить возвращения тех времен. И должны делать все, чтобы оккупация Украины больше никогда не повторилась. Жаль, что картина имела очень короткий срок проката. Наше украинское кино нужно лелеять, носить на руках, давать ему хорошие часы в кинотеатрах, создавать большую промокомпанию – делать так, чтобы люди ждали этого фильма".

Наталья Бабенко признается, что ей, как и многим другим украинским актерам, до войны приходилось работать на съемочных площадках с россиянами: "Вы знаете, у меня никогда не было друзей среди них. Ну поработали – и все. Все мои друзья – люди с очень четкой проукраинской позицией. Однажды мы так сошлись, родные души. Знаю, что, когда началась большая война, очень многое вылезло, и некоторые из коллег вообще остались без своего окружения. Мне очень повезло с друзьями".

"Если говорить о реакции знакомых российских актеров на полномасштабное вторжение, то мне написал оттуда только один коллега, – продолжает Наталья. – Мол, извини. Потом он еще эти черные квадратики в соцсети выставлял. Кто-то говорил, что за это его загребли в полицию. Не знаю, насколько это правда, но прошло время и он уже выступал на их главном пропагандистском телеканале – пел оды власти. Сломали? Запугали? Не знаю. Просто для себя поняла, что все они перебежчики. Под кого надо, всегда прогнутся. С тех пор они мне неинтересны. Самое важное, чтобы от нас наконец-то отстали. Это самое главное".

"Верю ли я в то, что так и будет? – добавляет актриса. – Откровенно говоря, разные мысли приходят в голову. Эти имперские замашки – они ведь из поколения в поколение там передаются. А сколько денег вкладывали и продолжают вкладывать в эту пропаганду? А кто они на самом деле? Сборная солянка. У одних украли, у других, третьих, десятых. А что ваше? Где ваши достижения? Кто ваши люди? Я надеюсь, что когда-нибудь этот ужас закончится, мы все же выдохнем, расправим крылья и взлетим высоко-высоко, куда не смогут добраться захватчики из соседней страны. Очень хочется, чтобы наши дети жили в Украине, которая не будет воевать, потому что будет настолько сильной и властной, что никто не посмеет взглянуть в нашу сторону".

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