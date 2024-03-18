Таксист обзывал 'курвой' и обвинял в 'Волынской резне': Екатерина Тышкевич рассказала шокирующую историю, которая случилась с ней в Польше

Украинская модель Кристина Петрочук пострадала от агрессии польского таксиста, который закрыл ее в машине и стал угрожать. Эта история вдохновила многих украинских женщин, которые также сталкивались с необоснованно жестоким отношением к себе в Польше, рассказывать свою правду. Не стала молчать и популярная актриса Екатерина Тышкевич. Звезда сериалов "Ничто не случается дважды" и "Женский доктор" вспомнила, как водитель-поляк BlaBlaCar едва не высадил ее посреди трассы из-за собственной ненависти к украинцам и Украине в целом.

Эта поездка сопровождалась громкими криками и ругательствами со стороны водителя в адрес украинской пассажирки. Шокирующей историей актриса поделилась в своих InstaStories.

По словам знаменитости, она прибыла в Варшаву и должна была ехать к подруге-полячке во Вроцлав, для чего решила воспользоваться услугами местного BlaBlaCar. Уже в начале Тышкевич понимала, что путешествие будет "незабываемым", ведь за ней приехала "раздолбанная старая тачка", а водитель был "супер неряшливый и грубый".

В машине тогда уже сидели две пассажирки – полячки. Чемодан пришлось запихивать в салон, потому что, по словам водителя, в багажнике не было свободного места.

"Водитель буквально ногами впихнул мой чемодан в салон к девушкам, багажник был уже забит. Мы все напряжены, но едем... Где-то через 1,5 часа пути я услышала, что девушки и водитель о чем-то спорят по-польски и градус конфликта растет. Тачка раз в 30 минут тупо глохнет посреди трассы и водитель выходит ее "охлаждать", плюс что-то подливает куда-то внутрь авто из подозрительной пластиковой бутылки. Я думала, что они говорят об этом и что чувак не имеет права перевозить нас на неисправной машине. Но нет... Впоследствии он начал орать и тыкать пальцем на меня, там уже пошли понятные мне слова типа "курва украинская" и другой мат", – начала Тышкевич.

Актриса, поняв, что конфликтный разговор касается ее, обратилась по-английски к своим соседкам в авто. Те ей рассказали, что водитель крайне пренебрежительно высказался об Украине и о Тышкевич как украинке лично. Он надеялся на поддержку своих взглядов от сограждан, однако они выразили несогласие со словами украинофоба.

"Они встали на мою защиту, а его это выбесло и он захотел высадить всех трех посреди трассы... Напряжение в салоне становилось все больше. Тачка все еще перегревалась, кроме этого появился странный звук, словно сейчас она вообще развалится прямо на ходу. Я тайно попросила девушек записать их номер в мой телефон и дальше мы общались уже в переписке, договорились доехать молча и не провоцировать этого психа, а они уже всю информацию предоставят полиции, когда доберемся. Также я написала своей подружке во Вроцлав, чтобы мониторила нас и вдруг что, то готова была выехать на встречу и забирать нас с трассы", – поделилась Екатерина.

К счастью, эта история имеет относительно положительную концовку. Все девушки, включая актрису, добрались до точки назначения целыми и невредимыми. Впрочем, по дороге Тышкевич выслушала немало оскорблений в адрес украинского народа, в том числе и ненавистные обвинения в так называемой "Волынской резне".

"Агрессия того поляка напугала нас всех до уср*чки. Он обвинял меня во всем, даже в "Волынской разные". Меня. Лютая ненависть к украинцам", – добавила артистка.

Напоследок Екатерина отблагодарила своих попутчиц-полячек за то, что стали на ее сторону и выдержали давление со стороны агрессивного водителя.

Как писал OBOZ.UA, в декабре прошлого года Тышкевич 10 дней провела в реанимации, из которых три – в коме. Недавно актриса поделилась версией диагноза, который уже много лет мучает ее. Хронические боли, по словам звезды, постепенно легчают, но еще не прошли полностью.

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