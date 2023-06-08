Такими их мало кто помнит: как выглядели звезды в молодости, прославившиеся в зрелом возрасте

Все знают, как выглядит Гэндальф, герой серии фильмов "Властелин колец". Или, например, Минерва МакГонагалл (анимаг; полосатая кошка) из кинолент о Гарри Поттере. Актеры, сыгравшие этих персонажей, Иен Маккеллен и Мэгги Смит, прошли долгий путь к славе: стали всемирно известными в зрелом возрасте. Немногие знают, какими они были в молодости.

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Предлагаем взглянуть на архивные фотографии знаменитостей, сделанных в начале их карьеры. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Мэгги Смит (88 лет)

Английская актриса Мэгги Смит стала известной благодаря киносаге "Гарри Поттер" (тогда ей было 67). Но ее карьера началась задолго до поттерианы. Так, в 1970 году знаменитость получила "Оскар" за роль в фильме "Расцвет мисс Джин Броди", а затем полностью переключилась на театр. Прошло много лет. И только после роли учительницы в школе магии актриса вернулась к съемкам. Мэгги появилась в сериале "Аббатство Даунтон" и в трагикомедии "Отель "Мэриголд". Лучший из экзотических".

2. Иен Маккеллен (84 года)

Британский актер Иен Маккеллен в молодости был мастером шекспировского репертуара, а мировую славу снискал в почтенном возрасте – после съемок в ставших культовыми кинопроектах "Люди Икс", "Властелин колец" и "Хоббит". Сейчас актеру 84 года. Он до сих пор периодически появляется в лентах. Например, в 2019 году сыграл главную роль в фильме "Идеальная ложь".

3. Уиллем Дефо (67 лет)

Американский театральный и киноактер Уиллем Дефо начал сниматься в фильмах с 1980-х. Прорывом в его карьере стала роль сержанта Элиаса в ленте "Взвод" (1986), за которую Дефо был номинирован на "Оскар". Дальше ему предлагали второстепенные роли. После "затишья" первой громкой картиной с его участием стала "Не пойман – не вор" (2006), а позже – "Отель Гранд Будапешт" (2014).

4. Хью Лори (63 года)

Самой выдающейся работой английского актера, режиссера, певца и музыканта Хью Лори была роль в сериале "Доктор Хаус", который дебютировал в 2004 году (съемки завершились в 2012). Тогда кинозвезде было 45. Он сыграл угрюмого, но гениального врача-мизантропа. Этот образ настолько крепко засел в головах зрителей, что Лори предлагали роли второго плана. В 2020 году ему посчастливилось сыграть главную – в комедийном телевизионном сериале "Авеню 5".

5. Морган Фримен (86 лет)

Американский актер и кинорежиссер Морган Фримен в 1971 году снялся в ленте "Кто сказал, что я не могу прогуляться по радуге?". Он очень гордился этой ролью, но для известных режиссеров она осталась незаметной. Спустя 10 лет мужчину пригласили на съемки – в драме "Брубэйкер". Дальше снова были многочисленные провалы на кастингах.

Настоящую популярность Фримен получил в 51 год, когда сыграл в картине "Уличный парень". Еще позже Морган появился в образе Бога в фильме "Брюс Всемогущий".

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