'Папина дочка': как выглядит и где учится Александра Зеленская, которая 15 июля празднует 19-летие. Фото

В субботу, 15 июля, свой 19-й день рождения отмечает дочь президента Украины Александра Зеленская. Девушка очень любит своих родителей и всегда была больше папиной дочкой.

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Однако после начала полномасштабной войны в Украине Александре пришлось прекратить вести соцсети, как раньше, общаться с друзьями, она даже не имеет возможности видеться с отцом. Об этом в эфире "Завтрак. Выходной" рассказала подруга детства Александры, дочь телеведущей Елены Кравец, Мария.

По ее словам, девушки были очень близки в школе, постоянно пересекались на съемочной площадке "Вечернего квартала" и дружили семьями. Александра всегда была душой компании в школе, у нее было много друзей и с ней всегда было интересно.

"Зная их семью, как-то мне сложно представить, как у них все изменилось внутри семьи. Она была больше папина дочка. Она очень сильно любит своих родителей. Но между Владимиром и ею была очень тесная связь. То, что сейчас происходит очень для нее сложно, как и для нас всех", – дочь Кравец.

Сейчас Мария и Александра больше не общаются, но в день рождения Зеленской подруга детства пожелала ей мира.

"Я желаю мира, мира твоей семье, хочется, чтобы ты кайфовала от этой жизни, наступил мир и ничего не бойся, все получится", – сказала Мария.

Ранее Первая леди Елена Зеленская рассказала, что Александра учится юриспруденции в одном из украинских вузов. По ее словам, специальность для дочери семья выбирала совместными усилиями в течение длительного времени, но финальный выбор она сделала сама.

По словам Елены Зеленской, Александре нравится обучение и знания в этой сфере даются ей легко.

"Мне кажется, что выбрала удачно, потому что ей нравится, и это ей "заходит". Это идет мягко, без напряжения. У нее получается. Поэтому надеюсь, что она продолжит эту свою дорогу. Но мы не давили на нее, потому что я помню, как у меня почти не было выбора при поступлении. И нам хотелось, чтобы она имела все же возможность расправить крылья и выбрать самостоятельно", – добавила первая леди.

Еще в июне в интервью немецкой газете Bild президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его дети, 18-летняя Александра и 10-летний Кирилл, находятся в Украине.

"Мои дети в Украине, сыну 10 лет, и он в Украине. Его могли вывезти за границу, но ни я, ни моя жена об этом даже не думали. Пока другие дети умирают, должны ли наши дети ездить за границу и загорать на пляже? Это было бы несправедливо", – сказал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину, президент Владимир Зеленский провел пресс-конференцию под названием "Февраль. Год несокрушимости". Лидер страны ответил на многие важные вопросы. А завершил мероприятие чувственными словами о своей семье, отметив, что гордится своей женой и детьми, и заявил, что ему очень повезло с семьей и страной, в которой родился.