'Так выглядят бомжи': россияне жестко высмеяли путиниста Киркорова и 'отправили' его в Гаагу. Фото

Российский певец и ярый приверженец путинского режима Филипп Киркоров с каждым днем становится все меньше похожим на себя. Даже россияне критикуют артиста за нелепый внешний вид, неудачные наряды и пластические операции. Кремлевский шут на несколько недель покинул Россию и отправился на Лазурный берег. Он поделился новым кадром, который вызвал бурное обсуждение в сети.

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Исполнитель разместил снимок в Instagram. На нем Киркоров сфотографировался возле дорожного указателя на Монако, однако внимание россиян привлек его аутфит. Он надел розовую футболку оверсайз, широкие джинсы со рваностями и массивные черные кроссовки. Люди высмеяли образ путиниста, сравнив его с бродягами в Европе (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Извините, у нас в Мюнхене бомжи так выглядят", "Не модный. Сейчас камуфляж в моде и бронежилет", "Что-то неладное творится с талантливым певцом и замечательным человеком! В этом прикиде слился с местными бомжами! Меняйте стилистов и плохих советчиков. Причем, срочно!", "Ну да, сейчас бомжарская мода актуальна", "Стиль – оборванец с большой дороги", – комментируют фотографию Филиппа его же сограждане.

"На развилке... думаю, куда свернуть", – написал под публикацией путинист. Его подписчики не растерялись, и посоветовали певцу, куда дальше отправиться. Одни порекомендовали поехать в Гаагский суд, другие – на передовую в Бахмут.

Хотя исполнителя и сравнили с бездомным, все знают, что общая стоимость его образа превышает среднюю зарплату фолловеров. Филипп Киркоров с одного своего концерта имеет миллионы рублей и не отказывает себе в брендовых вещах, новых гаджетах, дорогих курортах.

Недавно OBOZREVATEL сообщил, что Филипп Киркоров попал в громкий скандал из-за "пикантного" видео с мужчиной. Певец решил продемонстрировать свои танцевальные таланты и закинул ногу на одного из артистов шоу-балета мужского пола. Россияне заметили в движениях пропаганду гомосексуализма.

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