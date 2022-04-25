'Так выглядит совесть. Россияне, просыпайтесь!' Потап, Гордон и Ефросинина отреагировали на смелое антивоенное заявление Галкина

Украинская телеведущая Маша Ефросинина, журналист Дмитрий Гордон, шоумен Анатолий Анатолич и продюсер Алексей Потапенко (Потап) призвали россиян просыпаться и следовать примеру российского пародиста Максима Галкина, публично осуждающего нападение России на Украину. Известные украинцы обращаются к совести представителей российского шоу-бизнеса, которые молчат о войне или поддерживают путинский режим.

В частности, певица Камалия в своем сообщении в Instagram указала, что не все россияне потеряли совесть, впрочем, среди ее друзей выделился только Галкин. "Среди них есть люди, которые пожертвовали карьеру ради правды", – написала она.

Потап в свою очередь отметил, что ему стыдно за других артистов, особенно одесситов, которые продолжают работать в РФ и молчать о военном вторжении России в Украину.

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"Мы тебя слышим и твоя огромная армия поклонников тоже тебя внимательно слушает, за тебя Макс не стыдно, стыдно за других артистов, особенно Одесситов, работающих в РФ, особенно сейчас!" – подчеркнул продюсер.

Гордон также опубликовал видео пародиста на своей странице в Instagram и отметил, что Галкин своими заявлениями сжег все мосты, и именно этот поступок журналист не забудет никогда.

"Когда совершается преступление, совесть, если она есть, спать не может. Россияне, просыпайтесь!" – призвал он.

Анатолич в сторис написал, что у Галкина "яйца оказались больше", чем у Нурлана, Тамби, Харламова, Воли, Щербакова и еще десятков русских юмористов вместе взятых.

Ефросинина рассказала, что во время своего первого обращения к российским коллегам после полномасштабного вторжения РФ в Украину ожидала, что все выступят против войны.

"Моя фантазия рисовала мне вполне эффективную картину: если 25 популярнейших блоггеров России выскажутся (в сумме их количество подписчиков составляет более 200 млн.), то практически весь народ услышит, что помимо диктатуры у них в стране есть голос свободы и чести... Но моей фантазии суждено фантазией и остаться – все молчали, ну, или почти все", – указала она в своем сообщении в Instagram.

Телеведущая добавила, что в словах Галкина она услышала, что хотела бы слышать от всех известных россиян в течение двух месяцев.

"У меня до сих пор нет ответа, почему они так боятся. Ведь, посмотрите, такое уважение к себе; так выглядит выбор – потерять почти все, но не потерять совесть! Не потерять в себе главное – человека! Так ведь можно было", – заметила Ефросинина.

Напомним, накануне Галкин задал несколько конкретных вопросов, адресованных российскому правительству. Артист поинтересовался, как выходит, что Россия совершает зверства на украинских землях, однако одновременно с этим выставляет себя невинной в глазах народа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пародист объяснил, почему после начала полномасштабной войны уехал в Израиль и организует концерты только за границей. Артист пожаловался, что в России его притесняют после антивоенного сообщения.