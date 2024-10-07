Таинственного бойфренда Леси Никитюк рассекретили: он называет себя 'следующим мэром Одессы'

Загадочного бойфренда телеведущей Леси Никитюк, фотографиями с которым она делилась со своими поклонниками в течение последнего времени, рассекретили в медиа. Несмотря на то, что артистка не показала лицо избранника, она обнародовала фотографию с его татуировкой.

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Большой рисунок с черепом на спине мужчины помог раскрыть его личность. 36-летняя знаменитость закрутила роман с 28-летним военным Дмитрием Бабчуком.

Судя по Instagram-странице избранника телеведущей, он служит в морской пехоте. В описании профиля защитник называет себя "пенсионером Вооруженных Сил Украины" и "последующим мэром Одессы". Социальная сеть Дмитрия, за которой следит Леся Никитюк, заполнена кадрами в амуниции с фронта.

"Неизвестно, как бы сложилась моя жизнь, если бы я не пошел в армию и не поехал в АТО в 2016 году. Служба и война сделали меня тем, кем я есть сейчас. А оглядываясь назад, давая оценку своей жизни, я могу с уверенностью сказать, что я им доволен", – написал военный.

До того как Дмитрий Бабчук попал в морскую пехоту, он стал кандидатом в мастера спорта по боксу. Восемь лет своей жизни бойфренд Леси Никитюк посвятил защите Украины, в течение которых успел побывать на разных направлениях, выполняя сверхсложные задачи.

В настоящее время пара не комментирует свои отношения. Однако Леся и Дмитрий подписаны на соцсети друг друга и периодически обмениваются лайками.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в сети рассекретили нового бойфренда Мишель Андраде.

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