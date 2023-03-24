''Папа, ты едешь меня убивать?'' Звезда группы ''Сливки'' и внештатная советница Залужного рассказала, как бывший муж из РФ испугал ее дочь

Экс-участница известной в 00-х группы "Сливки", актриса, волонтер, а ныне еще и внештатная советница главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Алла Мартынюк поделилась неприятной историей о своем бывшем муже-россиянине. Он не только поддержал войну в стране, где живет его дочь Полина, но и испугал ее неудачной шуткой.

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Сейчас Алла Мартынюк с дочерью не общаются с россиянином, заблокировали его и не желают прощать. Об этом она рассказала в интервью ЖВЛ на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Когда российские оккупанты вторглись во многие области Украины, бывший муж Мартынюк заверил дочь, что якобы участвует в боевых действиях, чем не на шутку ее испугал.

"Он поддерживает российскую агрессию. Написал, что он идет сюда. Написал: "Доченька, я уже скоро буду рядом". Ребенка я очень долго выводила из этого. Говорит: "Папа, как так? Ты едешь меня убивать?" Он говорит: "Ты же знаешь, что я за мир. Я вступил в ряды российской армии". Потом он смеялся, говорил, что шутил", – поделилась вокалистка.

После этого случая и Полина, и ее мама заблокировали "шутника", однако он нашел способ связаться с ними снова. Советница Валерия Залужного вспомнила, что впоследствии горе-родитель звонил ей с другого номера.

Она решила, что сейчас россиянин находится в Польше. Выехав из РФ, он спросил, сердятся ли еще дочь и бывшая жена, но Мартынюк разговор продолжать не захотела.

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