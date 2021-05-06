Сыну Гарри и Меган Маркл два года: почему он не принц и 3 интересных факта об Арчи

В четверг, 6 мая, сын британского принца Гарри и его жены Меган Маркл Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор отмечает свой день рождения. Мальчику исполнилось два года.

Королевская семья трогательно поздравила Арчи, опубликовав архивный снимок в Instagram-аккаунте The Royal Family. На нем мальчик запечатлен младенцем на руках у своего отца (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Поздравляем Арчи со вторым днем ​​рождения", – говорится в публикации.

Сын Гарри и Меган имеет уникальное английское имя – Арчи, которое означает истинный, сильный и смелый. У малыша есть и второе имя – Харрисон, означающее буквально "сын Гарри".

Когда в июле 2019 года Арчи крестили, Букингемский дворец решил сохранить в тайне имена крестных родителей мальчика, чтобы уважать их частную жизнь.

Однако, когда принц Гарри и Меган перестали быть высокопоставленными членами королевской семьи, The Times опубликовала информацию, согласно которой в число крестных родителей входят бывшая няня принца Гарри и Уильяма Тигги Петтифер, друзья принца Гарри Марк Дайер и Чарли ван Штраубензи.

Арчи – восьмой правнук королевы Елизаветы II и принца Филиппа и четвертый внук принца Чарльза и принцессы Дианы. Сразу после своего рождения он стал седьмым в порядке британского престолонаследия, однако королевских титулов мальчик не имеет.

Правила относительно того, кто станет принцем и будет иметь титул "его королевское высочество" (HRH), происходят из письма-патента, выданного королем Георгом V в ноябре 1917 года. В нем говорится, что правнуки монарха больше не будут принцами или принцессами, за исключением старшего сына принца Уэльского Уильяма.

В нынешней ситуации это означает, что принц Джордж автоматически стал принцем, а Арчи – нет, хотя они оба правнуки королевы. Согласно письму 1917 года, сын Гарри и Меган имеет право стать принцем – но не сейчас. Детям герцога и герцогини Сассекских придется подождать, пока принц Чарльз станет королем, после чего они станут внуками монарха и, следовательно иметь право принцами или принцессами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее беременная Меган Маркл была замечена на прогулке с двухлетним сыном Арчи, которого она держала на руках, направляясь к дому.