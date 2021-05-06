Сыну Гарри и Меган Маркл два года: почему он не принц и 3 интересных факта об Арчи

Юля Ухина
Юля Ухина
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Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

В четверг, 6 мая, сын британского принца Гарри и его жены Меган Маркл Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор отмечает свой день рождения. Мальчику исполнилось два года.

Королевская семья трогательно поздравила Арчи, опубликовав архивный снимок в Instagram-аккаунте The Royal Family. На нем мальчик запечатлен младенцем на руках у своего отца (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Поздравляем Арчи со вторым днем ​​рождения", – говорится в публикации.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи
Топ-3 интересных факта о сыне Гарри и Меган:Значение имени

Сын Гарри и Меган имеет уникальное английское имя – Арчи, которое означает истинный, сильный и смелый. У малыша есть и второе имя – Харрисон, означающее буквально "сын Гарри".

Принц Гарри и Меган Маркл с сыном Арчи
Засекреченные крестные

Когда в июле 2019 года Арчи крестили, Букингемский дворец решил сохранить в тайне имена крестных родителей мальчика, чтобы уважать их частную жизнь.

Однако, когда принц Гарри и Меган перестали быть высокопоставленными членами королевской семьи, The Times опубликовала информацию, согласно которой в число крестных родителей входят бывшая няня принца Гарри и Уильяма Тигги Петтифер, друзья принца Гарри Марк Дайер и Чарли ван Штраубензи.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи
Сын принца Гарри не имеет королевских титулов

Арчи – восьмой правнук королевы Елизаветы II и принца Филиппа и четвертый внук принца Чарльза и принцессы Дианы. Сразу после своего рождения он стал седьмым в порядке британского престолонаследия, однако королевских титулов мальчик не имеет.

Правила относительно того, кто станет принцем и будет иметь титул "его королевское высочество" (HRH), происходят из письма-патента, выданного королем Георгом V в ноябре 1917 года. В нем говорится, что правнуки монарха больше не будут принцами или принцессами, за исключением старшего сына принца Уэльского Уильяма.

Принц Гарри с отцом принцем Чарльзом и сыном Арчи
Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

В нынешней ситуации это означает, что принц Джордж автоматически стал принцем, а Арчи – нет, хотя они оба правнуки королевы. Согласно письму 1917 года, сын Гарри и Меган имеет право стать принцем – но не сейчас. Детям герцога и герцогини Сассекских придется подождать, пока принц Чарльз станет королем, после чего они станут внуками монарха и, следовательно иметь право принцами или принцессами.

Меган Маркл с сыном Арчи
Принц Гарри с сыном Арчи

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее беременная Меган Маркл была замечена на прогулке с двухлетним сыном Арчи, которого она держала на руках, направляясь к дому.

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