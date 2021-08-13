Сына Елизаветы II, обвиняемого в изнасиловании, могут не пустить на юбилей королевы

61-летнего принца Эндрю могут не пустить на день рождение королевы Елизаветы II. Все из-за секс-скандала, который разгорелся около двух лет назад и недавно получил продолжение.

Принца обвиняют в изнасиловании женщины по имени Вирджиния Джуфре в Лондоне, Нью-Йорке и на Карибах, пишет Express. По словам королевского помощника, пока идет расследование, герцог Йорский не сможет стать гостем на платиновом юбилее королевы.

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В свою очередь, принц Эндрю категорически отрицает какие-либо правонарушения и сексуальные контакты с Джуфре.

"Трудно представить, как он (принц Эндрю, – ред.) сможет сохранить свои воинские титулы. Если в какой-то момент признают его вину, то Эндрю не сможет вернуться к обычной жизни в обществе", – сказал королевский источник.

Другой источник заявил, что принцы Чарльз и Уильям возмущены поведением Эндрю.

"Скандал с участием принца Эндрю и Джеффри – это большая боль для Чарльза и Уильяма, которые пытаются защитить будущее монархии. Сейчас на самом высоком уровне королевской семьи идет активная дискуссия о том, как Эндрю может оставаться в королевской ложе", – заявил инсайдер.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что на принца Эндрю подали иск в суд за то, что он якобы трижды изнасиловал женщину.