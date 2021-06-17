Сын Жан-Клода Ван Дамма женился на азербайджанке. Фото с церемонии

Сын популярного голливудского актера Жан-Клода Ван Дамма Кристофер Ван Варенберг женился на пианистке из Азербайджана Суаде Гаджизаде. Влюбленные решили не устраивать пышное торжество из-за пандемии коронавируса.

Фотографии с мероприятия появились на Facebook странице Amerikansayağı Bakı (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы). Пара провела скромную церемонию в азербайджанском посольстве в Стамбуле.

Молодая супруга 34-летнего актера и продюсера является лауреатом семи международных музыкальных конкурсов. Имя 21-летней пианистки вписано в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана.

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Также можно заметить, что в описании профиля в Instagram Суада отметила Кристофера Ван Дама и разместила рядом эмодзи в виде обручального кольца.

Напомним, что Крис Ван Дамм является сыном Жан-Клода Ван Дамма и бывшей культуристки Глэдис Португез.

Первое появление Кристофера в кино состоялось в 1992 году. Он сыграл юного Люка Деверо в фантастическом боевике "Универсальный солдат". В дальнейшем он снимался в картинах с участием отца. Исключением стал лишь фильм "Боксер", который вышел на экраны в 2012 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали официальный трейлер первого фильма, который был снят для Netflix в Украине. Премьера боевика "The Last Mercenary" ("Последний наемник") состоится в конце июля. Так, главную роль в ленте исполнил голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм.