Netflix выпустил трейлер боевика с Ван Даммом, который снимали в Киеве. Видео

В сети опубликовали официальный трейлер первого фильма, который был снят для Netflix в Украине. Премьера боевика "The Last Mercenary" ("Последний наемник") состоится в конце июля. Так, главную роль в ленте исполнил голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм.

Трейлер появился на официальной странице стриминговой платформы в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы). Известно также, что съемки в Киеве длились около 40 дней. Некоторые сцены были сняты в отелях Premier Palace и Fairmont, в ночном клубе Tootsie, на улице Константиновской.

"Большинство съемок проходили в Киеве. Среди главных актеров - Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов. Ответственные за часть съемок у нас – международная кинокомпания Apple Tree и отечественная Star Media. Эта лента – первая, которая претендует на возмещение кэш-рибейтов в Украине. Верю, что и в этом, и в последующие годы количество зарубежных кинопродюсеров, которые будут снимать в Украине кино и получать кэш-рибейты, будет только расти", – сообщил в своем Telegram-канале министр культуры Украины Александр Ткаченко.

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О чем картина

Сюжет рассказывает зрителю об агенте секретной службы, который вынужден немедленно вернуться во Францию из-за обвинения его сына в торговле оружием и наркотиками.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стриминговый сервис Netflix поправил титры к фильму "Брат", убрав обозначение бандеровцев как "Ukrainian Nazi collaborator" (нацистский коллаборационист). Изменения были внесены спустя несколько часов после скандала.