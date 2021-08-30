Сын Виктории и Дэвида Бекхэмов впервые вышел в свет со своей девушкой. Фото

Самый младший сын Виктории и Дэвида Бекхэмов – 16-летний Круз – попал в объектив папарацци со своей девушкой. Парень и его возлюбленная побывали на музыкальном фестивале в Рединге в Британии.

Это был первый публичный выход пары за историю отношений, пишет Daily Mail. Парень был одет в спортивную голубую ветровку с красно-синими вставками, под которую он надел объемные брюки, а на его плече висела черная кожаная сумка. Девушка подобрала к темно-синей объемной толстовке мини-юбку в цветочный принт и кроссовки.

Видео дня

Известно, что избранница Круза – 15-летняя Блисс, дочь известного диетолога Розмари Фюргенсон и художника Джейка Чемпена.

До этого появление на публике Круз держал свою личную жизнь в секрете и не намекал, что его сердце занято в отличие от старших братьев – 22-летнего Бруклина и 18-летнего Ромео. Первый собирается жениться на актрисе Николе Пельтц, а второй уже довольно долго встречается с моделью Мией Реган.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Бруклин Бэкхем появился на обложках и страницах корейского журнала Dazed&Confused.