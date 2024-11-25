Сын Потапа удивил, какова в реальной жизни Надя Дорофеева, и признался, зачем ей звонит

Андрей Потапенко, сын опального музыканта Алексея Потапенко (Потапа) и музыкальной продюсерки Ирины Горовой рассказал, какой знает в обычной жизни певицу Надежду Дорофееву. По словам Андрея, его семья поддерживает с артисткой дружеские отношения.

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Об этом Андрей Потапенко рассказал в интервью OBOZ.UA. Разговор с парнем состоялся в кулуарах столичного Дворца спорта, где состоялся первый сольный концерт Надежды Дорофеевой.

Андрей Потапенко говорит, что певица время от времени бывает дома у семьи Потапенко, потому что его маму Ирину и Надежду связывают не только рабочие отношения, но и дружба: "Она приезжает к нам домой, ужинаем вместе. Поэтому мог видеть ее с другой стороны. В обычной жизни она даже красивее, чем на сцене. А еще невероятно честна, что тоже в ней очень нравится. И абсолютно нормальная в общении. Такой человек, как вы, например, как я, как 10 тысяч зрителей, пришедших сегодня на его концерт.

"Очень люблю Надю и как певицу, и как человека. Нравится ее вид, она – мой краш. Обожаю ее с детства, еще когда она носила рыжие волосы. Когда выступала вместе с Позитивом, потом – сольно. Я ее любил всегда", – добавляет парень.

На вопрос, может ли по-дружески набрать Дорофееву по телефону, отвечает, что так: "И она обязательно выслушает, даст совет".

Ранее OBOZ.UA писал, что в Киеве состоялся первый сольный концерт певицы Нади Дорофеевой. Выступление во Дворце спорта прошло с полным аншлагом, его посетили многие известные украинцы.

Полное интервью с Андреем Потапенко читайте на OBOZ.UA здесь.

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