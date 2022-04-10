Сын легендарного Джона Леннона нарушил обещание и впервые публично исполнил песню отца, чтобы поддержать Украину

Сын легендарного рок-музыканта Джона Леннона нарушил обещание никогда публично не исполнять композицию отца "Imagine". Джулиан Леннон решил таким образом продемонстрировать свою поддержку Украине в войне с русскими фашистами.

Артист выбрал именно эту песню, ведь, по его мнению, она является символом надежды и света в конце тоннеля. Ролик появился на странице звезды в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Исполнитель объяснил, что на нарушение своего слова его натолкнули человеческие качества и соболезнования народу Украины. В этой связи Джулиан Леннон присоединялся к благотворительному онлайн-марафону Stand Up For Ukraine, однако захотел сделать это выступление особенным.

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"Война на Украине – это невероятная трагедия. Как человек и как артист, я чувствовал себя обязанным отреагировать на это значительным образом. Поэтому сегодня, впервые в жизни, я публично исполнил песню моего отца "Imagine", – написал он.

Сын легендарного музыканта подчеркнул, что единственный случай, если бы он согласился спеть для людей "Imagine", был бы конец света. Однако сейчас он осознал, что посыл композиции передает то горе, которое постигло украинцев.

"Текст отражает наше коллективное стремление к миру во всем мире. Потому что в этой песне мы переносимся в пространство, где любовь и единение становятся нашей реальностью хотя бы на миг. Песня олицетворяет свет в конце тоннеля, на который мы все надеемся", – добавил артист.

Джулиан Леннон призвал мировых лидеров поддержать беженцев, которые вынуждены были покинуть свои дома, убегая от нашествия российских захватчиков.

Он выразил надежду, что поклонники творчества его отца услышат главный посыл этой песни и помогут закончить кровопролитие в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, итальянская рок-группа Maneskin в рамках Stand Up For Ukraine выпустили тизер в песню, где поинтересовались у россиян, как они могут спать ночью после убийств в Украине. Победители Евровидения 2021 года таким образом поддержали украинцев.