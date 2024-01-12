Сын известного фотографа Дэвида Бэйли после 10 лет несчастливого брака с японкой официально стал трансгендером

Английский фотограф Дэвид Бейли известен не только своими фотопортретами звезд, но и четырьмя браками, в том числе с актрисой Катрин Денев и моделью Мари Гельвин. Однако его сын от четвертой жены, актер по имени Саша Бейли выбрал совсем не такой путь, как у отца.

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29-летний юноша был несчастлив в течение своей супружеской жизни с японской юристкой Мими Нисикава, брак с которой длился 10 лет. Чтобы "убежать от травмы", он решился на кардинальные перемены – Бейли стал женщиной, пишет Daily Mail.

С бывшей женой они разбежались в октябре 2022 года. Перед тем, как уехать из Японии, актер уверяет, что осознал свое желание стать женщиной. "Я официально трансгендер, согласно японскому правительству", – говорит он. Мать юноши Кэтрин Дайер объясняет, что таким образом ее сын хотел уйти от травмы.

"Я думал, что у меня есть вторая женская личность по имени "Сью". Она [Сью] защитила меня", – объяснил он. Несмотря на слова Бэйли, он не делал никаких операций и не принимал лекарства для смены пола. Кроме того, он больше не хочет превратиться в женщину.

Сейчас актер встречается с Люси Браун, ранее работавшей медиа-ассистенткой на канадской платформе Rebel News. Девушка рассказала, что познакомилась с будущим бойфрендом онлайн. По ее словам, перед тем как покинуть Токио, Бэйли чувствовал себя очень растерянным и боялся, что его бывшая жена вернется.

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