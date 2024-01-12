Основатель ChatGPT женился на своем бойфренде: фото со свадьбы попали в сеть

Разработчик популярной сети искусственного интеллекта ChatGPT Сэм Альтман женился на программисте Оливере Малхерине. Мужчины были долгое время друзьями, и даже об этом написали под свадебным фото. Церемония прошла на Гавайях среди пальм на рассвете.

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Фотографии со свадьбы опубликовал пользователь соцсети Х с никнеймом heyBarsee. Многие интернет-пользователи предполагали, что фотографии создал искусственный интеллект, но Business Insider сообщил, что они настоящие. На фотографиях мужчины в белой рубашке с бутоньерками в виде орхидей на побережье моря.

Церемония была достаточно приватной. На одном из фото можно насчитать 10 гостей. Семейную атмосферу добавил брат Альтмана, Джек, проводивший церемонию. К слову, он тоже программист – основатель и бывший генеральный директор Lattice, компании, специализирующейся на программном обеспечении для управления производительностью сотрудников.

Сэм и Остин впервые вместе появились на публике на официальном обеде в Белом доме в начале 2023 года. Больше об отношениях мужчин ничего не известно, ведь они держали их в секрете, говоря только о крепкой дружбе. Пара проживает в Сан-Франциско, США вместе. В выходные они ездят в дом на частном ранчо в Напе, Калифорния, сообщает Hindustan Times.

В скором времени пара хочет завести детей, ранее писал New York Magazine. Сэм Альтман любит большие громкие семьи.

Ранее OBOZ.UA писал, что нападающий сборной Сенегала Садио Мане, когда-то игравший в "Ливерпуле", женился на 19-летней Аише Тамбе. Мужчина скрывал отношения, но влюбился в нее около трех лет назад.

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