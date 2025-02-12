Сын Илона Маска порезвился в кабинете президента США и взбудоражил сеть: его сравнили с Джоном Кеннеди-младшим. Фото

Сын американского миллиардера и основателя компаний "SpaceX" Илона Маска – X Æ A-12, которого также называют "Малыш Х", стал настоящей звездой сети. Мальчик посетил с отцом официальную встречу с президентом США Дональдом Трампом и пошалил в кабинете политика.

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Как отмечает Hola, съемочной группе и представителям прессы было несколько сложно сосредоточиться на словах изобретателя и государственного деятеля, поскольку все внимание к себе привлек "Малыш Х". У мальчика было очень игривое настроение, поэтому периодически он перекривлял своего папу и демонстрировал забавные гримасы.

Посещение Овального кабинета в Белом доме не стало для X Æ A-12 слишком грандиозным или важным событием. В течение непродолжительного времени "Малыш Х" посидел на плечах Илона Маска, однако, похоже, немного заскучал, поэтому решил развлечься.

Когда предприниматель выступал со своей речью, мальчик копировал его движения. Конечно, ребенок делал это в игривой форме, поэтому его выражения лица имели довольно забавный вид. Вероятно, впоследствии "Малыш Х" устал дебоширить, поэтому сначала сел отдохнуть на пол, а затем оперся на стол Дональда Трампа.

Забавные изображения с X Æ A-12 довольно быстро взбудоражили сеть. На просторах интернета наследника Илона Маска сравнили с Джоном Фицджеральдом Кеннеди-младшим. На архивной фотографии, сделанной в 1962 году, можно увидеть, как мальчик играет под столом своего отца, 35-го президента США.

Однако мнения общественности о решении миллиардера появиться на официальной встрече в Белом доме с сыном несколько разделились. Некоторым пользователям сети понравился такой ход предпринимателя, поэтому они с юмором отнеслись к выходкам "Малыша Х". Однако нашлись и те, кого возмутила деятельность основателя компаний "SpaceX". На просторах интернета начали появляться комментарии: "Маск живет или уже захватывает Белый Дом".

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