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Сын Илона Маска порезвился в кабинете президента США и взбудоражил сеть: его сравнили с Джоном Кеннеди-младшим. Фото

Анастасия Какун
Люди
2 минуты
1,7 т.
Сын Илона Маска порезвился в кабинете президента США и взбудоражил сеть: его сравнили с Джоном Кеннеди-младшим. Фото

Сын американского миллиардера и основателя компаний "SpaceX" Илона МаскаX Æ A-12, которого также называют "Малыш Х", стал настоящей звездой сети. Мальчик посетил с отцом официальную встречу с президентом США Дональдом Трампом и пошалил в кабинете политика.

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Как отмечает Hola, съемочной группе и представителям прессы было несколько сложно сосредоточиться на словах изобретателя и государственного деятеля, поскольку все внимание к себе привлек "Малыш Х". У мальчика было очень игривое настроение, поэтому периодически он перекривлял своего папу и демонстрировал забавные гримасы.

Посещение Овального кабинета в Белом доме не стало для X Æ A-12 слишком грандиозным или важным событием. В течение непродолжительного времени "Малыш Х" посидел на плечах Илона Маска, однако, похоже, немного заскучал, поэтому решил развлечься.

Сын Илона Маска порезвился в кабинете президента США и взбудоражил сеть: его сравнили с Джоном Кеннеди-младшим. Фото

Когда предприниматель выступал со своей речью, мальчик копировал его движения. Конечно, ребенок делал это в игривой форме, поэтому его выражения лица имели довольно забавный вид. Вероятно, впоследствии "Малыш Х" устал дебоширить, поэтому сначала сел отдохнуть на пол, а затем оперся на стол Дональда Трампа.

Сын Илона Маска порезвился в кабинете президента США и взбудоражил сеть: его сравнили с Джоном Кеннеди-младшим. Фото
Сын Илона Маска порезвился в кабинете президента США и взбудоражил сеть: его сравнили с Джоном Кеннеди-младшим. Фото

Забавные изображения с X Æ A-12 довольно быстро взбудоражили сеть. На просторах интернета наследника Илона Маска сравнили с Джоном Фицджеральдом Кеннеди-младшим. На архивной фотографии, сделанной в 1962 году, можно увидеть, как мальчик играет под столом своего отца, 35-го президента США.

Сын Илона Маска порезвился в кабинете президента США и взбудоражил сеть: его сравнили с Джоном Кеннеди-младшим. Фото

Однако мнения общественности о решении миллиардера появиться на официальной встрече в Белом доме с сыном несколько разделились. Некоторым пользователям сети понравился такой ход предпринимателя, поэтому они с юмором отнеслись к выходкам "Малыша Х". Однако нашлись и те, кого возмутила деятельность основателя компаний "SpaceX". На просторах интернета начали появляться комментарии: "Маск живет или уже захватывает Белый Дом".

Сын Илона Маска порезвился в кабинете президента США и взбудоражил сеть: его сравнили с Джоном Кеннеди-младшим. Фото
Сын Илона Маска порезвился в кабинете президента США и взбудоражил сеть: его сравнили с Джоном Кеннеди-младшим. Фото

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