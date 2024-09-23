Сын Игоря Пелыха засветился на Курщине и показал, как украинские воины украсили 'Пятерочку'

Иван Пелых, сын известного украинского телеведущего Игоря Пелыха, погибшего в автокатастрофе в 2009 году, показал фото с Курщины. На свежем снимке 22-летний воин ВСУ позирует с собратьями на фоне российского универсама "Пятерочка", а геолокацией обозначен город Суджа. Магазин разрисован разнообразными надписями на украинском языке, в частности, иногда видны названия городов Украины.

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"Первые минуты в Курской обл. выглядели где-то так, – говорится в посте юноши на странице в Instagram. –Именно этой же командой на фото я поехал на свои первые боевые под Лисичанском и тогда бы точно не подумал, что через 2,5 года мы в таком же составе будем гонять по Курщине и наваливать п***рам на их же территории".

Как отметил Пелых, с начала полномасштабного вторжения "война достаточно изменилась", ведь еще в 2022 году не было ни КАБов, ни FPV и РЭБов. Однако, продолжил военнослужащий, неизменным осталось доверие близких людей, с которыми готов "и в огонь, и в воду". Под фото сын телеведущего анонсировал новый сбор.

Напомним, Игорь Пелых погиб в 35-летнем возрасте в мае 2009-го, в результате ДТП, которое произошло рано утром в Киеве, на проспекте Берестейском. Тогда виновник трагедии, предварительно скрывшийся с места аварии, сам пришел в милицию и был приговорен к 9 годам лишения свободы и возмещению почти в 2 миллиона гривен.

Сын знаменитости Иван Пелых присоединился к рядам украинского войска еще в начале полномасштабного вторжения. Ранее 22-летний парень оборонял Донбасс и защищал Украину в Сумской области. В мае 2024 года воин получил награду министра обороны Украины Рустема Умерова. Подробности – в нашем материале.

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