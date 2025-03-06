Сын Игоря Пелыха рассекретил свое воинское звание и назвал причину, почему получил понижение

Иван Пелых, сын известного украинского телеведущего Игоря Пелыха, погибшего в 2009 году в результате ДТП, рассекретил свое воинское звание. 23-летний воин занимается беспилотными системами в армии и доволен своим делом.

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Ради желанного дела он даже понизился в звании. Иван Пелых рассказал в интервью Маричке Падалко, что сначала он исполнял обязанности командира взвода, но сейчас его должность несколько иная.

"Сейчас я командир отделения ударных беспилотных авиационных комплексов. Короче, командир ОУБАК. Был командиром взвода, но сейчас немножко понизился на отделение. Потому что командир взвода – это материально ответственная должность. Ясно, что это больше личного состава, больше ответственности, но я также немножко вовлечен в оргвопросы, написание документов, бумаг, работу с личным составом и так далее", – сообщил военный.

Он присоединился к войску сразу после начала полномасштабного вторжения РФ. Иван Пелых добавил, что, так как в 2022 году его основной задачей было руководить беспилотниками, работа на высшем посту не очень удовлетворяла.

"2022 год я активно пролетал. 2023-й – мы перевелись, я стал командиром взвода, а в 2024-м снизился назад на отделение, потому что мне хотелось летать, а не заниматься организационными вопросами", – отметил воин.

В частности, в 2024 году он получил награду министра обороны Рустема Умерова за добросовестную службу. В прошлом году он поделился фото с побратимами с Курщины возле магазина "Пятерочка", расписанного украинскими лозунгами, и отметил, что, хотя война меняется, доверие между воинами остается неизменным.

Ранее OBOZ.UA писал, что Иван Пелых сделал предложение своей возлюбленной на побережье Португалии.

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