Сын Ефремова признался, почему не стал приезжать на место ДТП с участием отца

Сын российского актера Михаила Ефремова Никита заявил, что узнал о смертельном ДТП с участием отца от друзей. Мужчина признался, что тогда решил не ехать на место аварии, так как знал, что не сможет ничем помочь.

Такими подробностями Никита поделился в интервью YouTube-программе "Осторожно, Собчак!". Он также добавил, что испытал сильную боль, узнав о трагедии (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я в этот момент ехал от друзей. Мне позвонили и спросили, видел ли я это. Что это? Я не понял о чем речь. Потом на меня градом посыпались звонки, просили комментарий. Я начал быстро искать подробности в интернете – там уже были видео... Я не пробовал приехать, потому что не видел смысла. На тот момент я был в таком состоянии, что никакого конструктивного действия не сделал бы. У меня пульс был 140-170 ударов в минуту. Мне было очень больно. Я на очень сильных чувствах и могу сделать еще хуже", – рассказал сын Ефремова.

Никита отметил, что через несколько дней отправился к отцу домой, ведь ему было важно показать, что он его любит, несмотря ни на что. Аварию они почти не обсуждали.

"Любить – это не значит оправдывать или не оправдывать. Если я нужен, я рядом. Я просто приезжал к нему и был рядом", – сказал сын артиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Михаила Ефремова перевели из СИЗО в колонию общего режима №4 в Белгородской области.