Сын Дэвида Бекхэма отправится с невестой на медовый месяц в космос за $540 тысяч

Старший сын футболиста Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бэкхем, модель и фотограф Бруклин весной этого года сыграет свадьбу со своей избранницей – актрисой Николой Пельтц. Друзья будущих молодоженов планируют подарить им эксклюзивное путешествие на медовый месяц от компании Virgin Galactic. Пара отправится в космос.

Стоимость такого презента составляет около 540 тысяч долларов (15 с половиной миллионов гривен). Об этом изданию Daily Mail сообщил источник, приближенный к знаменитостям.

Роскошная церемония 22-летнего Бруклина и 27-летней Николы запланирована на 9 апреля.

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"Их состоятельные друзья создали группу, где обсуждают вопрос финансирования подарка. Его вручение должно быть одним из кульминационных моментов свадебного дня. Многие гости будут бороться за звание „самого впечатляющего подарка". Один из претендентов – билет в космос, который произведет впечатление даже на гостей-миллиардеров", – рассказал инсайдер журналистам.

Кроме того, авторы идеи договариваются с организаторами поездки, чтобы жених сделал на борту несколько уникальных фотографий. Вместе с парой к звездам отправится еще 4 человека.

Стоит отметить, с основателем компании Virgin Galactic Ричардом Брэнсоном дружит нефтяной магнат и отец Николы – 79-летний Нельсон Пельтц.

Как утверждает источник, свадьба состоится во Флориде, в поместье Пельтца, стоимость которого оценивается в 75 миллионов фунтов стерлингов (около 3 миллиардов гривен).

Коротко о знаменитостях:

Бруклин Бекхэм – 22-летний английский фотограф и модель. Старший сын английского бывшего футболиста Дэвида Бекхэма и певицы, ставшей модельером Виктории Бекхэм. Родился 4 марта 1999 года.

Никола Пельтц – американская актриса, дочь знаменитого американского промышленника и миллиардера Нельсона Пельтца. Родилась 9 января 1995 года.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Виктория Бекхэм раскрыла секрет своего успешного брака. Она отметила, что паре помогают помогают дружеские отношения и подарки.