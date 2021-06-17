Сын Чапкиса отреагировал на слова Зеленского о его отце

Сын знаменитого хореографа Григория Чапкиса – Грег – восхищенно отреагировал на высказывания президента Украины Владимира Зеленского о его отце. По словам мужчины, после такого танцор действительно является легендарным.

Соответствующий пост Грег опубликовал на странице в Instagram. Сын знаменитости отметил, что теперь будет продолжать наследие отца вместе со своими сыновьями.

"Вот когда вы знаете, что изменили жизнь людей к лучшему, когда президент страны, которую вы так любите, делает пост в вашу честь… Папа, ты действительно легенда! Я буду продолжать это наследие с моими мальчиками", – сказал Чапкис.

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Отметим, что известный хореограф лежал в реанимации в Киевской городской клинической больнице. Это была уже третья госпитализация Чапкиса за последние месяца. Впервые его госпитализировали с двусторонним воспалением легких 19 декабря 2020 года. Хореограф сразу же сдал тест на коронавирус и спустя два дня получил отрицательный результат. В канун Нового года его выписали. Второй раз Чапкиса госпитализировали 7 января.

Сын артиста Грег Чапкис тогда заявил, что его отец чувствует себя хорошо. Сам же Чапкис-старший с поклонниками не общался и лишь опубликовал селфи из больницы. Позже он подчеркнул, что медики за ним хорошо ухаживали. Также Григорий Чапкис отмечал, что после госпитализации начал бояться смерти.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, смерть легендарного хореографа Григория Чапкиса стала для многих сильным потрясением. В сети звезды выражают соболезнования близким танцора, а также вспоминают счастливые моменты с ним.