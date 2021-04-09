Сын Байдена признался в наркозависимости: опубликовано фото пострадавших зубов

Сын 46-го президента США Джо Байдена – Хантер – признался, что несколько лет у него была наркозависимость от крэка-кокаина и алкоголя. Из-за этого его здоровье сильно пострадало, в том числе и зубы.

Издание News.com.au опубликовало фото зубов Байдена, которые были изуродованы наркотиками (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Отмечается, что о своей зависимости Хантер пишет в книге мемуаров под названием "Красивые вещи".

Так, на снимке видно, как сын президента сидит в кресле стоматолога с уничтоженными зубами, а после он вставил виниры и похвастался новой улыбкой.

Испорченные зубы Хантера Байдена News.com.au

Новые зубы Байдена News.com.au

По словам Байдена, иногда он принимал за наркотик хлопья от сырного попкорна, который часто ел в машине, или даже обычный кусок сыра.

Известно, что после смерти своего брата от рака в 2015 году он расстался с женой, остался один и поддался плохим веществам.

Однако все это время Байден чувствовал заботу и поддержку отца, который не давал ему сидеть в одиночестве со своими проблемами и всегда находил для него время.

Крэк – это кристаллическая форма кокаина, представляющая собой смесь солей кокаина с пищевой содой или другим химическим основанием. В отличие от обычного кокаина, крэк-кокаин принимается внутрь посредством курения.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, известного американского рэпера DMX госпитализировали из-за передозировки наркотиками – у артиста случился сердечный приступ.