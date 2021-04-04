Рэпера DMX госпитализировали из-за передозировки наркотиками: звезда в критическом состоянии

Известного американского рэпера DMX госпитализировали из-за передозировки наркотиками – у артиста случился сердечный приступ. На данный момент его подключили к системе жизнеобеспечения.

Как сообщают врачи, сейчас рэпер находится в критическом состоянии в реанимации, говориться в издании TMZ. Адвокат отметил, что пока не готов делать какие-то прогнозы.

К слову, ранее DMX признавался, что начал употреблять наркотики с 14 лет. Позже музыкант несколько раз проходил лечение от наркозависимости. А в 2019 году рэпер находился на реабилитации в наркологическом центре.

Напомним, Эрл Симмонс, более известный под псевдонимом DMX (от Dark Man X) – американский рэпер и актер. Шесть альбомов подряд музыканта дебютировали на первой строчке хит-парада Billboard 200. Также DMX снялся в нескольких фильмах, самые известные из которых – "Ромео должен умереть", "Сквозные ранения" и "От колыбели до могилы".

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